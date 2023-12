30161, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 30161 que ha sido vendido, entre otros, en Gijón (Asturias), en Barcelona y Manresa (Barcelona), en Oropesa del Mar (Castellón), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Valencia de Don Juan (León), en Madrid, en Málaga, en Tortosa (Tarragona) y en Gandia (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ya es toda una "institución" con más de 200 años de historia. Fue en diciembre de 1812, en plena invasión napoleónica, cuando tuvo lugar el primer sorteo navideño. Cádiz fue donde nació esta idea gracias a Ciriaco González Carvajal (ministro del Consejo y Cámara de Indias). En aquel momento, era la única región que resistía el avance francés y necesitaba recaudar dinero para hacer frente al elevado coste económico que suponía la Guerra de la Independencia contra Francia.

Desde entonces, este sorteo se ha seguido celebrando año tras año. En sus inicios se llevaba a cabo en Andalucía y luego pasó a celebrarse en Madrid. Sin embargo, no fue conocido como "Lotería de Navidad" hasta el 23 de diciembre de 1892. Aunque no fue hasta cinco años después cuando los primeros décimos ya figuraban impresos con ese nombre.

A lo largo de su historia, el Sorteo de Navidad ha logrado mantenerse incluso en tiempos difíciles como la Guerra Civil española. Incluso cuando el país estaba dividido en dos, los republicanos y los nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. En sus primeros años y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa. Simplemente consistían en un número, el nombre del sorteo y la fecha.

Sin embargo, a partir de la década de 1940 del siglo XX, se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso. Esta tradición continúa hasta hoy en día.

En el sorteo del 22 de diciembre de este año, la obra plasmada en los décimos es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se puede admirar en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en el Sorteo Extraordinario de Lotería es Hacienda. No hay duda al respecto. Tanto si te toca a ti como a cualquier otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente. Sin embargo, existen algunos premios del sorteo que están libres de impuestos. Todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra, hay que calcular un 20% de retención.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios, y aunque no es el Gordo, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una agradable sorpresa para comenzar la Navidad con un dinero extra. Quizás no sea suficiente para cubrir todos tus gastos navideños, pero sin duda ayudará a hacer frente a los números rojos y brindará algo más de alivio económico en estas fiestas.

En resumen, la Lotería de Navidad es una tradición centenaria en España que reparte ilusión y alegría durante las fiestas. Aunque ganar el Gordo puede cambiar la vida por completo, incluso los premios más modestos como la pedrea pueden significar un pequeño empujón económico bienvenido. Y mientras tanto, Hacienda seguirá llevándose su parte correspondiente para financiar las arcas del Estado.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.