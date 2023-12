20173, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha revelado los números premiados para este año. Entre ellos, se encuentra el número 20173 que ha sido vendido en Urbanización la Fresneda (Asturias), en Guadalajara, en Las Palmas Gc (Las Palmas), en Madrid y Parla (Madrid) y en Illa de Arousa y Vigo (Pontevedra). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea, aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea recibe 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. En el caso de haber obtenido el Gordo de Navidad, el segundo o tercer premio, sí tendrás que tributar. No obstante, al reclamar y cobrar tu premio en una entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Esto es especialmente relevante para los premios menores como la pedrea, que están exentos de carga impositiva.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Para aquellos que se preocupan por cobrar su premio rápidamente antes de que caduque: tienes tiempo más que suficiente. Los décimos premiados tienen una validez hasta tres meses después del sorteo extraordinario celebrado en diciembre. En otras palabras, podrás cobrar tu premio hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Es bien sabido que quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda. Independientemente de si el premio te toca a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte. Sin embargo, existen algunos premios del sorteo extraordinario que están libres de impuestos. En concreto, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra, se debe calcular una retención del 20%.

En resumen, si has sido agraciado con la pedrea en la Lotería de Navidad, no tendrás que preocuparte por declarar ese dinero ante Hacienda. Recuerda que tienes hasta tres meses después del sorteo para cobrar tu premio y disfrutarlo como mejor te parezca. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.