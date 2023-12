12059, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 12059 que ha sido vendido en Albacete.

¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas y también se puede utilizar para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad. La pedrea es uno de esos premios que se pueden reclamar a través de Bizum en las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado (para los premios inferiores a 2.000 euros). Los pasos para cobrar el premio son sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Abre la aplicación móvil de tu banco.

3. Genera un código QR en tu aplicación bancaria.

4. Muestra al trabajador(a) en la administración el código QR generado para validarlo.

Así podrás recibir al instante el dinero correspondiente a tu décimo premiado con la pedrea, directamente en tu cuenta bancaria.

La diferencia entre un décimo y una participación

Es importante tener claro que jugar un décimo no es lo mismo que tener una participación en la Lotería de Navidad. Un décimo es apostar 20 euros por un número determinado y ese décimo pertenece exclusivamente a quien lo ha comprado, a menos que se haya compartido con otras personas. Además, los décimos son emitidos por la Administración.

En cambio, las participaciones son fracciones de un décimo y pueden ser realizadas por personas, asociaciones o empresas. No son emitidas por la Administración y su coste es inferior a los 20 euros del décimo completo. Por lo tanto, el premio correspondiente a una participación también será proporcionalmente menor. Es importante tener en cuenta que en ocasiones el coste de una participación puede ser mayor que la cantidad jugada real. Esto sucede cuando se compran participaciones para viajes de estudios o asociaciones benéficas, entre otros casos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Una vez finalizado el sorteo y las verificaciones correspondientes el 22 de diciembre, los afortunados agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero. La forma en que se debe cobrar dependerá del importe del premio.

Si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. También existe la opción de cobrarlo mediante Bizum o en efectivo.

Por otro lado, si el premio supera dicha cantidad, será obligatorio acudir a una entidad financiera autorizada para realizar el cobro correspondiente al premio ganado en la Lotería de Navidad.

Recuerda que incluso si no has ganado uno de los grandes premios como El Gordo o El Segundo Premio, recibir un pequeño regalo económico como la pedrea puede ser una alegría perfecta para comenzar la Navidad con un dinero extra. Aunque no cubrirá todos los gastos, te ayudará a afrontar los números rojos de las fiestas con un poco más de holgura. ¡Enhorabuena por tu premio y felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.