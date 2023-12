El desconsolado abrazo entre Emilio y Eva: no tenían para comprar los Reyes a los niños y han ganado 6.000 euros

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ya ha repartido los primeros premios de la jornada. Una de las ciudades afortunadas en recibir un pellizco de uno de los quintos premios ha sido San Fernando, en Cádiz.

La Administración de la Calle Real de La Isla ha vendido 248 décimos del número 45353, lo que equivale a 1.488.000 euros repartidos entre todos los compradores. Eva y Emilio han sido unos de los afortunados y no han podido ocultar su emoción al enterarse de que habían ganado 6.000 euros.

"Este año no me podía permitir comprar un décimo de Navidad. Pero mi marido lo compró ayer a última hora y cuando me ha llamado hoy me ha dado una sorpresa", ha relatado la mujer en declaraciones para La Voz de Cádiz.

Entre lágrimas, Eva y Emilio se han fundido en un tierno y cálido abrazo mientras celebraran en las inmediaciones de la administración que les había tocado el premio. La pareja ha asegurado a los medios locales que no tenían "ni para comprar los Reyes" de sus hijos y que gracias a que les ha tocado la Lotería, van a poder.

Por su parte, Carlos, el lotero de la administración, ha asegurado que está más que satisfecho ya que el 45353 "es un numerito que se ha llevado mucha gente del barrio".

Aparte de en San Fernando, el 45353 ha tocado en otras localidades de Cádiz, tales como Barbate, Jerez de la Frontera y en la propia capital gaditana, así como en otros puntos de Andalucía. Entre ellas las ciudades de Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla y varios de sus municipios.