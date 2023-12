39543, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 39543 que ha sido vendido, entre otros, en Cedeira (A Coruña), en Albacete, en Almoradí y Dénia (Alicante), en El Ejido (Almería), en Bilbao (Bizkaia), en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en Madrid, en Ceutí (Murcia) y en Valencia. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería Nacional cambia cada año. No siempre fue así; al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos y consistían solo en un número y el nombre del sorteo junto a su fecha.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir del siglo XX cuando comenzaron a incorporarse imágenes relacionadas con la Navidad y carácter religioso en estos boletos.

Este año, el diseño elegido para adornar los décimos del sorteo del 22 de diciembre es la obra de arte "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro, que data de 1470 y se encuentra en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. La imagen en realidad es parte de un conjunto que incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El mundo de la Lotería Nacional está compuesto por una gran cantidad de términos con significados específicos. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos y aproximaciones son solo algunos ejemplos. A veces resulta útil tener a mano un diccionario para entender todos estos conceptos relacionados con los premios.

Pedrea: se refiere a todos aquellos números extraídos en el sorteo que no corresponden a ninguno de los premios principales. Cada número premiado con la pedrea recibe un premio de 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total se reparten 1.794 premios por serie y cada décimo ganador recibe 100 euros.

Reintegro: el reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Todos los décimos cuya última cifra coincida con esta recibirán este premio adicional. La cantidad ganada será igual al precio jugado por cada décimo (20 euros). Curiosamente, cada sorteo extraordinario cuenta con un total de 9.999 reintegros que reciben como premio 200 euros por serie.

Terminaciones: se trata de los dos últimos números del primer, segundo y tercer premio del Sorteo de Navidad. Estos décimos están agraciados con 1.000 euros (100 euros por décimo) y en total hay 2.997 premios de este tipo.

Aproximaciones: estos premios se otorgan a los números que están inmediatamente antes y después de los números ganadores del primer, segundo y tercer premio. Por ejemplo, si el número ganador es el 45933, las aproximaciones serían el 45934 y el 45932.

Cada décimo agraciado con una aproximación al Gordo de Navidad se lleva un premio de 2.000 euros por décimo (20.000 euros por serie). En caso de ser una aproximación al segundo premio, son 12.500 euros por serie (1.250 euros por décimo). Por último, las aproximaciones al tercer premio reciben un premio de 960 euros por décimo (9.600 euros por serie).

Centenas: este premio es similar a las aproximaciones pero considerando las tres primeras cifras del número ganador para los grandes premios como El Gordo, segundo o tercer puesto en la Lotería de Navidad o incluso los dos cuartos puestos en juego durante el sorteo navideño. Cada centena tiene un valor de 100 euros por décimo y hay un total de 495 centenas que reparten un total de 1.000 euros cada una.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el importe del premio sea igual o inferior a los 2.000 euros puedes cobrarlo directamente en una administración oficial habilitada para el cobro de premios de Loterías y Apuestas del Estado. El premio, incluyendo los décimos agraciados con la pedrea, se podrá recibir en efectivo o a través de Bizum.

Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo directamente en tu cuenta bancaria.

En resumen, la pedrea es uno de los muchos premios que se reparten en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Aunque no sea un gran galardón, puede ser una alegría perfecta para comenzar las festividades con un poco más de dinero en el bolsillo. Además, cada año los décimos presentan diferentes imágenes artísticas relacionadas con la Navidad y la tradición religiosa. Recuerda que si eres uno de los agraciados con este premio menor, podrás cobrarlo fácilmente siempre que no supere los 2.000 euros. En caso contrario, deberás dirigirte a una entidad bancaria autorizada para hacer efectivo tu premio.

