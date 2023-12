El 98588, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados en su edición anual. Entre ellos, se encuentra el número 98588 que ha sido vendido en Tres Cantos (Madrid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no sea un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. Son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no sea el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

Cada año, se reparten más de 2.500 millones de euros en la Lotería de Navidad, siendo premiados alrededor de 26 millones de décimos. Los diferentes tipos y cuantías son:

- El Gordo: es el primer premio y cuenta con una cuantía total de 4 millones de euros (400 mil euros por décimo).

- Segundo Premio: este segundo lugar ofrece un total del valor del billete, es decir, reparte a cada ganador unos impresionantes 1 millón y medio.

- Tercer Premio: Este tercer lugar tiene asignada una cuantía total para todos sus poseedores alrededor del mundo cercano a quinientos mil euros.

- Cuartos Premios: En esta categoría hay dos números agraciados con un total de 200.000 euros cada uno.

- Quintos Premios: En esta categoría hay ocho números agraciados, cada uno de ellos con un premio de 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo).

- Pedrea de cinco cifras: Además del Gordo y los otros premios mencionados, se reparten 1.794 premios más llamados "Pedrea", que consisten en mil euros por serie y cien euros por décimo.

- Aproximaciones al primer, segundo y tercer premio: Estos son los premios que se entregan a los números cercanos a los ganadores principales, siendo su cuantía para el primer premio veinte mil euros, para el segundo doce mil quinientos y para el tercer lugar nueve mil seiscientos respectivamente.

- Centenas del primer, segundo y tercer premio: Son tres categorías distintas donde cada una entrega noventa y nueve billetes con doscientos euros en total (100 euros por décimo).

- Centenas cuartos Premios: En este caso hay doscientas personas que ganan cien euros cada una.

- Terminaciones del primer, segundo y tercer Premio: Aquí hay tres categorías distintas donde cada una entrega novecientos noventa y nueve billetes con doscientos euros en total (100 euros por décimo).

- Terminación Reintegros: En esta última categoría hay diez mil personas agraciadas con veinte euros.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a los diferentes términos utilizados. Es importante entender las diferencias entre un décimo, número, billete y serie para saber exactamente qué tenemos entre nuestras manos en caso de resultar premiados.

- Número: El número es la combinación de cinco cifras que aparece impresa en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad hay 100.000 números diferentes, del 0 al 999.999.

- Décimo: El décimo es el boleto o papel que compramos para participar. Es la décima parte de un billete y cuesta 20 euros. Cada número cuenta con 1.950 décimos disponibles.

- Billete: Un billete está compuesto por diez décimos del mismo número. Comprar un billete supone desembolsar 200 euros, ya que incluye diez participaciones.

- Serie: Una serie es un conjunto formado por todos los billetes que tienen el mismo número en el sorteo de Lotería de Navidad. Cada serie cuenta con 100.000 billetes (10 décimos cada uno). En esta edición, se han puesto a la venta 185 series.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no tendrás que preocuparte por declararlo a Hacienda si has sido agraciado con la pedrea u otros premios menores. Estos están exentos de carga impositiva y no es necesario hacer ninguna declaración adicional al cobrarlos.

En resumen, la Lotería de Navidad reparte una gran cantidad de premios en distintas categorías y cuantías económicas. Es importante entender las diferencias entre los términos utilizados, como décimo, número, billete y serie. Por último, si has ganado un premio menor como la pedrea, no tendrás que declararlo a Hacienda. ¡Disfruta de tu suerte y felices fiestas!

