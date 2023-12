52297, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 52297 que ha sido vendido en Lezama (Bizkaia).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos cambia cada año en el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional por Navidad. No siempre fue así. Al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían imágenes impresas sobre ellos; consistían solo en un número y el nombre y fecha del sorteo.

Sin embargo, esta "norma" cambió a partir del siglo XX cuando comenzó la tradición actualmente vigente: incorporar una imagen relacionada con la Navidad y su carácter religioso. Cada año, se selecciona una obra de arte que representa la Natividad o algún otro aspecto navideño.

Este año, la obra de arte escogida para los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro, que data de 1470 y se exhibe en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. Consta de tres paneles: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. En el caso del Gordo, el segundo premio o el tercero sí hay que tributar; sin embargo, cuando vas a cobrar tu premio en una entidad financiera autorizada, ya se realiza una retención por parte de la Agencia Tributaria.

En cuanto a los premios menores como la pedrea, están exentos de carga impositiva. Por lo tanto, si eres agraciado con este tipo de premio no tendrás que pagar impuestos sobre él.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional por Navidad es toda una institución con más de dos siglos y medio desde su primera edición en diciembre de 1812. En aquel entonces, España estaba siendo invadida por las tropas napoleónicas y Cádiz era una región resistente que necesitaba recaudar fondos para financiar la Guerra de la Independencia.

Fue así como Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias, propuso este sorteo como una forma de obtener dinero. Desde entonces, el sorteo se ha celebrado cada año, primero en Andalucía y luego en Madrid.

No fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo la primera referencia al nombre actual "Lotería de Navidad". Sin embargo, no fue hasta cinco años después cuando los décimos ya figuraban impresos con el nombre "Sorteo Extraordinario de Navidad".

Incluso durante la Guerra Civil Española, el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional por Navidad continuó celebrándose. A pesar de que el país estaba dividido en dos facciones (republicanos y nacionales), ambos bandos organizaron sorteos paralelos y diferentes.

La Lotería de Navidad es una tradición arraigada en España desde hace más de dos siglos y medio. Aunque ganar la pedrea no te convertirá en millonario, cada premio cuenta y puede ser una alegría para empezar las fiestas con un dinerillo extra.

No olvides que si eres agraciado con un premio mayor, deberás tener en cuenta las obligaciones fiscales correspondientes. En cualquier caso, disfruta del sorteo y ¡buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.