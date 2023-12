60236, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 60236 que ha sido vendido en Castellon de la Plana (Castellón).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad y has ganado el Gordo, el segundo o tercer lugar, entonces tendrás que tributar y declararlo ante Hacienda. Sin embargo, si tu suerte fue obtener uno o varios décimos ganadores en la categoría inferior como lo es "la pedrea", no tendrás que preocuparte por ello, ya que estos están exentos del pago impositivo.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te has encontrado en la situación de tener un décimo ganador de la Lotería de Navidad 2023 pero está dañado, no debes preocuparte. No intentes pegar los trozos o hacer cualquier tipo de arreglo, ya que esto podría ser considerado como un intento de falsificación. Lo mejor que puedes hacer es acudir a una administración oficial de Loterías para que puedan verificar su autenticidad. En caso de que el décimo esté muy dañado y no se pueda confirmar su autenticidad, lo más probable es que sea enviado a Loterías y Apuestas del Estado, quienes se encargarán de enviarlo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para comprobar si se trata o no de un boleto auténtico.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia a 30 números con "la pedrea" entre los 99.999 números disponibles en el sorteo. Estos premios reparten un total de 1.794.000 euros por toda España, brindando una alegría consoladora a aquellos agraciados. Aunque no sea el premio al que todos aspiran y desean, es suficiente para recuperar lo invertido en el décimo y permitirse realizar algún buen regalo o celebrarlo con amigos y familiares.

Puedes consultar todos los números premiados con 1.000 euros en la pedrea del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en sitios web como 20Minutos.es o utilizando el comprobador oficial disponible.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.