77254, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual y entre ellos se encuentra el número 77254 que ha sido vendido en Zaragoza. Si eres uno de los afortunados poseedores de este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios, otorgando en total 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra y afrontar los gastos navideños.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres uno de esos impacientes que no puede esperar para cobrar su premio o si te preocupa que tu décimo caduque antes incluso de tenerlo en tus manos, debes saber que tienes tiempo más que suficiente para reclamar tu dinero. Los décimos premiados en la Lotería de Navidad caducan tres meses después del sorteo extraordinario, es decir, hasta el día 22 de marzo del año siguiente al sorteo (22/03/2024). Así que no hay necesidad alguna por apresurarse en cobrar tu premio.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa a veces. Aunque se repite todos los años, ciertos términos siempre generan confusión. Y es que no, ni décimo, ni billete, número o serie son lo mismo. Por eso es importante entender primero qué tenemos entre nuestras manos cuando hablamos de estos términos en relación con la lotería navideña.

Número: El número se refiere a las cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de la Lotería de Navidad existen 100.000 números diferentes (del 0 al 99999). Cada uno de estos números tiene una cantidad específica de décimos disponibles.

Décimo: El término más familiar para la mayoría de personas es el décimo. Se trata del boleto o papel que compramos para participar en el sorteo. Como su nombre indica, un décimo representa la décima parte de un billete completo (que consta de 10 décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos y estos pueden tener el mismo número o no. Cada décimo cuesta 20 euros y existen 1.950 décimos para cada número disponible.

Billete: Los billetes están formados por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete completo supone desembolsarse 200 euros ya que incluye diez décimos con el mismo número impreso en cada uno de ellos.

Serie: La serie es posiblemente el término más confuso para muchas personas. Una serie está compuesta por un billete de cada uno de los 100.000 números disponibles en el sorteo de la Lotería de Navidad. Cada serie tiene un total de 100.000 billetes, y cada uno de estos billetes incluye diez décimos del mismo número impreso en ellos. En la edición actual, la Lotería de Navidad cuenta con un total de 185 series disponibles.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has sido uno de los afortunados en ganar un premio en la Lotería de Navidad, no tienes que preocuparte por declararlo a Hacienda. En el caso del Gordo, el segundo premio o el tercero, sí es necesario tributar y se aplican retenciones al cobrarlo en una entidad financiera autorizada. Sin embargo, si se trata de un premio menor como la pedrea (1.000 euros por serie), estos están exentos de carga impositiva y no es necesario realizar ninguna declaración.

En resumen, si eres poseedor del número 77254 que ha sido vendido en Zaragoza agraciado con la pedrea en la Lotería de Navidad, felicidades por tu premio. Recuerda que tienes hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo para cobrar tu dinero y no es necesario declararlo ante Hacienda ya que los premios menores como este están exentos de impuestos. Disfruta tu premio y aprovecha ese dinerillo extra para hacer frente a los gastos navideños con más tranquilidad. ¡Feliz Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.