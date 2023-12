32864, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 32864 que ha sido vendido, entre otros, en Orihuela (Alicante), en Almería, en Bilbao (Bizkaia), en El Puerto de Santamaria (Cádiz), en Bailén (Jaén), en Madrid, en Murcia, en Alfara del Patriarca y Benifairo de Valldigna (Valencia) y en Valladolid. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen de los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. No siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos. Consistían solo en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando comenzó a incorporarse una imagen relacionada con la Navidad y de carácter religioso en los décimos. Esta decisión fue tomada para darle un toque más estético y simbólico a estos billetes tan especiales.

Este año, la obra plasmada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se encuentra exhibido en el Museo del Prado. La obra representa el nacimiento de Jesús y consta de tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si has resultado ganador en la Lotería de Navidad 2023 y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y se estropeó o porque se rompió un trozo, es importante que no intentes solucionar el problema por tu cuenta. Pegar los trozos con pegamento, cinta adhesiva u otras soluciones caseras podría considerarse un intento de falsificación.

La mejor opción en estos casos es acudir a una administración de lotería para que puedan verificar la autenticidad del décimo. Si el billete está muy dañado y no pueden confirmar su autenticidad, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. Esta entidad, a su vez, enviará el boleto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para que verifiquen su autenticidad.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte más de 2.500 millones de euros en premios cada año entre los 26 millones de décimos premiados. A continuación, te presentamos todos los premios principales:

1. El Gordo: Es el premio más esperado con una cuantía total de 4 millones de euros (400.000 euros por décimo).

2. Segundo premio: Este galardón asciende a 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros al décimo.

3. Tercer premio: El tercer premio tiene un valor de 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo.

4. Cuartos premios: Hay dos cuartos premios, cada uno agraciado con 200.000 euros la serie (20.000 euros el décimo).

5. Quintos premios: Se reparten ocho quintos premios, cada uno dotado con una cuantía de 60.000 euros la serie (6.000 euros el décimo).

Además, existen otros premios como la pedrea de cinco cifras que reparte 1.794 premios de 1.000 euros la serie (100 euros por décimo), aproximaciones al primer, segundo y tercer premio que entregan diferentes cantidades según el número agraciado, centenas del primer, segundo y tercer premio que otorgan un total de 99 premios de 1.000 euros la serie (100 euros por décimo), terminaciones del primer, segundo y tercer premio con un total de 9.999 números ganadores que reciben una suma de dinero específica según la categoría del reintegro con un total de nueve mil novecientos noventa y nueve números ganadores que reciben 200 euros la serie (20 euros el décimo).

Estos son solo algunos ejemplos dentro de los miles de números agraciados en el sorteo navideño más esperado en España.

En resumen, los números agraciados en la Lotería de Navidad tienen distintas categorías y cuantías en función del tipo de premio obtenido. En este año se ha destacado "La Natividad" del Maestro Sopetrán como imagen en los décimos de lotería, añadiendo un toque artístico a estos billetes tan especiales. Recuerda que si tu décimo se daña, es importante acudir a una administración de lotería para verificar su autenticidad y evitar problemas futuros. ¡Suerte en el próximo sorteo!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.