El 41000, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 41000 que ha sido vendido, entre otros, en Llanes (Asturias), en Barcelona, en Jaén, en Madrid, en Málaga, en Ourense, en Albaida, Gandia y Xàtiva (Valencia) y en Zaragoza. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo extraordinario más esperado del año en España es el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra todos los años cada 22 de diciembre y reparte una gran cantidad de millones en premios entre sus participantes a través del sistema tradicional y conocido como "el bombo". Este sorteo está compuesto por un total exacto e inamovible de números predefinidos antes del sorteo: son exactamente 99,999 números (y bolas).

Durante el sorteo del día ya mencionado, se colocan todas estas bolas dentro de uno de los famosos bombos de la Lotería de Navidad. Hay dos bombos: uno para los números y otro para los premios. Una vez que inicia el sorteo extraordinario, se extrae una bola del bombo de los números y seguido por una bola del bombo de los premios. Los dos números extraídos son anunciados en voz alta por niños del colegio San Ildefonso.

En total, hay 172 millones de décimos emitidos: 180 series compuestas por 100,000 billetes cada una. Cada billete se divide en diez décimos y el coste unitario es de 20 euros. La Lotería de Navidad es el sorteo más generoso en cuanto a premios que tiene lugar en España, ya que reparte un total aproximado e inamovible de números exactos predefinidos antes del sorteo: son exactamente 26 millones de décimos los que resultan premiados tras el sorteo celebrado cada año el día mencionado anteriormente.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas fácilmente a través de la aplicación móvil bancaria sin necesidad del uso del número IBAN o BIC tradicional. Sin embargo, pocos saben que también se puede utilizar Bizum para cobrar algunos premios menores del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad como la pedrea (premios inferiores a 2,000 euros).

Los pasos para cobrar un premio menor como la pedrea mediante Bizum son muy sencillos:

1. Acércate a una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado para validar tu décimo premiado.

2. Abre la aplicación de tu banco en tu dispositivo móvil.

3. Genera un código QR único asociado a tu cuenta bancaria.

4. Muestra el código QR al trabajador de la administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado para que puedan escanearlo y realizar la transferencia.

De esta manera, recibirás el dinero premiado en tu décimo de la Lotería de Navidad directamente en tu cuenta bancaria de forma instantánea y segura.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Si tienes la suerte de ser uno de los agraciados con un premio importante en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, es crucial tomar algunas medidas para proteger tu anonimato y seguridad financiera. A continuación, se mencionan algunos consejos importantes:

1. Mantén el anonimato: Es recomendable no revelar públicamente que has ganado un premio importante, ya que esto puede atraer mucha atención no deseada. Lo mejor es mantener el anonimato y evitar compartir información sobre tus ganancias con personas desconocidas o incluso amigos cercanos.

2. Solicita una cita previa: Si has ganado un premio superior a 2,000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada para reclamarlo e ingresarlo correctamente desde allí según las normativas legales correspondientes. Para agilizar este proceso, es recomendable solicitar una cita previa con el director o responsable de la sucursal donde deseas reclamar tu premio.

3. Protege tu décimo: Recuerda que los décimos son como resguardos al portador y cualquier persona que tenga posesión de él puede cobrar el premio. Por lo tanto, es importante mantenerlo seguro y no confiarlo a nadie.

4. Consulta a un experto financiero: Si has ganado un premio importante, es recomendable buscar asesoramiento profesional antes de tomar decisiones importantes sobre cómo utilizar o invertir el dinero ganado. Un experto financiero podrá ayudarte a planificar tus próximos movimientos y asegurarse de que tomes las mejores decisiones para tu situación financiera.

5. Compartir premios compartidos: Si tienes una participación o compartes un décimo con otras personas, es importante contactar con la otra parte y discutir cómo se repartirá el premio. En caso de ser una participación adquirida en una organización o entidad, ellos te indicarán cómo puedes cobrar tu parte del premio correspondiente.

Recuerda que ganar un premio en la Lotería de la Navidad puede ser emocionante y cambiar tu vida, pero también conlleva ciertas responsabilidades y consideraciones financieras importantes. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre tus próximos pasos y busca el asesoramiento adecuado si lo necesitas antes de hacer cualquier movimiento significativo con tus ganancias.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.