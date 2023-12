93203, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 93203 que ha sido vendido en Adamuz (Córdoba), en Beniel (Murcia) y en Pantoja (Toledo). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está compuesto por un montón de palabras con significado propio. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos y aproximaciones son algunos términos que forman parte del sorteo navideño y que muchas veces generan confusión entre los jugadores.

La pedrea es uno de esos términos que suele generar dudas entre los participantes del sorteo navideño. Consiste en todos aquellos números extraídos en el sorteo y que no corresponden a ninguno de los premios grandes como El Gordo o los segundos y terceros premios.

Cada número agraciado en la pedrea recibe un premio de 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total, se reparten 1.794 premios de mil euros la serie y 100 euros por décimo.

Por otro lado, el reintegro es un premio menor pero muy común en la Lotería de Navidad. Corresponde a la última cifra del número agraciado con El Gordo y todos los décimos que terminan con dicho número están premiados con esta cantidad.

El importe del reintegro es igual al monto jugado, es decir, cada décimo premiado con el reintegro recibe 20 euros. Cabe mencionar que en cada sorteo extraordinario hay un total de 9.999 reintegros que reciben una recompensa de 200 euros por serie.

Las terminaciones son otro tipo de premio menor que muchas personas no tienen claro a qué corresponden. Se trata simplemente de las dos últimas cifras del número agraciado con El Gordo, así como los números ganadores del segundo y tercer premio.

Cada terminación recibirá un premio de 1.000 euros (100€ por décimo) y hay en total 2.997 números agraciados con este premio.

En cuanto a las aproximaciones, se refieren a los números anteriores y posteriores a las cifras correspondientes del primer, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad.

Por ejemplo, si uno de los principales números ganadores fuera el 45933, las aproximaciones serían el número siguiente (45934) y el número anterior (45932).

Cada décimo premiado con una aproximación del Gordo recibirá un premio de 2.000 euros por décimo (20.000 euros la serie). Si se trata de una aproximación del segundo premio, la recompensa será de 12.500 euros la serie, es decir, 1.250 euros por décimo. Por último, las aproximaciones del tercer premio están agraciadas con 960 euros por décimo (9.600 euros la serie).

Las centenas son similares a las aproximaciones pero se refieren a las tres primeras cifras de los números premiados con El Gordo, el segundo premio, el tercero o los dos cuartos.

Cada décimo ganador que tenga una centena recibirá un premio de 100 euros. En total, hay 495 premios correspondientes a centenas que se reparten en cada sorteo navideño.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si has resultado ganador en el sorteo navideño y tienes un décimo premiado en tus manos, es importante saber hasta cuándo puedes cobrar tu recompensa.

Los décimos premiados caducan a los tres meses tras la celebración del sorteo extraordinario. Esto significa que tienes hasta el 22 de marzo de 2024 para reclamar tu dinero.

Es comprensible que algunos jugadores puedan sentir ansiedad por cobrar su premio lo antes posible. Sin embargo, no hay motivo para preocuparse ya que hay tiempo más que suficiente para poder realizar todos los trámites necesarios y recibir tu recompensa.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio menor en comparación con El Gordo o los demás grandes galardones del Sorteo Extraordinario de Navidad, lo cierto es que la pedrea reparte una cantidad significativa de dinero.

En total, se reparten 1.794 premios de 1.000 euros cada serie, lo que equivale a un total de 1.794.000 euros en premios.

Aunque la cantidad individual por décimo ganador puede parecer pequeña en comparación con otros premios, como los 400.000 euros del primer premio o los 125.000 euros del segundo premio, esos 100 euros libres de impuestos por décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Es importante tener en cuenta que el importe de los premios está sujeto a impuestos y retenciones según la legislación fiscal vigente.

En resumen, aunque ganar El Gordo siempre será el sueño máximo de cualquier jugador de la Lotería de Navidad, recibir la pedrea también puede ser motivo suficiente para celebrar y disfrutar en estas fechas tan especiales. Cada décimo ganador recibe un premio de 100 euros libres de impuestos y tienes hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo para cobrar tu recompensa.

