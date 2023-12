El 55869, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 55869 que ha sido vendido en Valencia. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrar tu premio de Lotería de Navidad en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. El premio, incluido los décimos agraciados con la pedrea, se podrá cobrar en metálico o vía Bizum. En cambio, si el premio es superior a los 2.000 euros, estás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas. Aunque muchos desconocen que se pueden cobrar algunos premios de Lotería de Navidad a través de Bizum, la pedrea es uno de esos premios que se pueden reclamar en la Administración de Loterías y Apuestas del Estado (solo para premios de hasta 2.000 euros). Los pasos para cobrar el premio vía Bizum son sencillos: acércate a una administración de lotería, entra en la app de tu banco, genera un código QR y muestra al trabajador de la administración el código QR para validarlo. Así recibirás el dinero del décimo premiado con la pedrea al instante y directo a tu cuenta bancaria.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a los términos utilizados. Es importante entender cada uno antes de saber si nuestro décimo ha sido premiado.

- Número: Son las cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo hay 100.000 números comprendidos entre el 0 y el 99999.

- Décimo: Se trata del boleto o papel que compramos individualmente por 20 euros cada uno. Un billete está formado por diez décimos del mismo número.

- Billete: Un billete está compuesto por diez décimos del mismo número, no es sinónimo de "décimo". Comprar un billete supone desembolsarse 200 euros.

- Serie: Es un conjunto formado por un billete correspondiente a cada número del sorteo (100.000 billetes). Esta edición cuenta con 185 series disponibles.

Con esta información, podrás entender mejor los términos y disfrutar de la Lotería de Navidad con mayor conocimiento. ¡Buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.