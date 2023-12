92477, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 92477 que ha sido vendido, entre otros, en Berja (Almería), en Gijón (Asturias), en Barcelona, en Leioa (Bizkaia), en Sort (Lleida), en San Lorenzo del Escorial (Madrid), en Guillena (Sevilla), en Aldaia y Mislata (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad no es lo mismo tener un décimo que una participación. Jugar un décimo es apostar 20 euros por un número específico y exclusivo para ti (siempre que no lo hayas compartido). Además, el décimo es emitido por la Administración y tiene derecho a recibir el premio correspondiente a dicho décimo en su totalidad.

En cambio, las participaciones son fracciones o porciones del total del precio del décimo (20 euros) y pueden ser realizadas por personas, asociaciones o empresas diferentes a las Administraciones oficiales. Estas participaciones se venden a precios inferiores al valor real del billete completo y suelen ser utilizadas para fines benéficos o eventos específicos. Es importante tener en cuenta que el premio de una participación será proporcional al valor de la misma, es decir, si el décimo agraciado con la pedrea tiene un premio de 100 euros por décimo, una participación que represente el 50% del décimo recibirá un premio de 50 euros.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Una vez finalizado el sorteo y realizadas las verificaciones correspondientes a los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero a partir del mismo día 22 de diciembre. Sin embargo, el método para cobrarlo puede variar según la cuantía del premio.

Si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento oficial de Loterías y Apuestas del Estado o incluso realizarlo a través de Bizum. En estos casos, se podrá recibir el dinero en metálico.

Por otro lado, si el premio supera los 2.000 euros por décimo (o las cantidades establecidas por cada entidad financiera), será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para realizar la validación y posterior cobro del premio.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres impaciente o tienes preocupaciones sobre la caducidad del billete ganador, debes saber que tienes tiempo más que suficiente para reclamar tu premio en caso de resultar ganador/a en la Lotería de Navidad. Los décimos premiados caducan a los tres meses después del día de celebración del sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo de 2024. Por lo tanto, tendrás casi tres meses para poder cobrar tu premio de Lotería de Navidad y disfrutar de tu suerte.

La pedrea es una oportunidad adicional para aquellos que hayan comprado un décimo o participación en la Lotería de Navidad. Aunque no se trate del premio principal, los 100 euros por décimo agraciado pueden ser un alivio económico en estas fechas navideñas. Recuerda revisar tus números y acudir a las vías correspondientes para reclamar tu premio dentro del plazo estipulado. ¡Enhorabuena nuevamente por tu suerte en la Lotería de Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.