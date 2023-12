82524, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados del año en España, y este año no ha sido una excepción. Los números premiados han sido anunciados y entre ellos se encuentra el número 82524 que ha sido vendido, entre otros, en Gijón (Asturias), en Barcelona, en Ugao- Miraballes (Bizkaia), en Cuenca, en Lugo, en Alcorcón, Arganda del Rey y Madrid (Madrid), en Málaga y en Sevilla, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad, es importante tener en cuenta que no es lo mismo tener un décimo que una participación. Un décimo implica apostar 20 euros por un número específico, y ese décimo es exclusivamente tuyo (siempre que no lo hayas compartido). Además, los décimos son emitidos por las administraciones oficiales.

Por otro lado, las participaciones son fracciones de un décimo y su coste es inferior a los 20 euros. Sin embargo, también lo es su premio. Es importante destacar que las participaciones son creadas por personas, asociaciones o empresas y no por la Administración. En algunos casos especiales como viajes de estudios o asociaciones benéficas, el coste de una participación puede ser superior a la verdadera cantidad jugada.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que el premio llamado "pedrea" reparte poco dinero en comparación con otros grandes premios, la realidad es muy distinta. De hecho, la pedrea riega España con un total de 1.794.000 euros en premios. ¡Ahí es nada! A pesar de que son cuantías inferiores al Gordo u otros premios principales de la Lotería de Navidad, miles de personas resultan agraciadas con esta pedrea.

Cada décimo ganador recibirá 100 euros libres de impuestos como parte del premio de la pedrea. Aunque no sea una gran suma, muchos afortunados ven en estos 100 euros una alegría perfecta para empezar las fiestas navideñas con un poco más de dinero en el bolsillo.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Imagínate que te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad y resulta que tu décimo está dañado o roto. En ese caso, lo peor que puedes hacer es intentar repararlo utilizando pegamento o cinta adhesiva. Esto se consideraría un intento de falsificación y podría invalidar el décimo por completo.

La mejor opción es acudir a una administración oficial de Loterías para que puedan verificar su autenticidad. Si el daño del décimo es considerable y no pueden confirmar su autenticidad, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. Estos, a su vez, lo remitirán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para tratar de comprobar si se trata realmente de un boleto auténtico.

En resumen, jugar a la Lotería puede traernos grandes alegrías durante las fiestas navideñas, incluso si no ganamos el Gordo. La pedrea reparte miles de euros en premios y aunque no sean sumas millonarias, esos 100 euros por décimo pueden ser una ayuda extra para afrontar los gastos de estas fechas tan especiales. Recuerda siempre cuidar tus décimos y, en caso de daños o roturas, acudir a la administración oficial correspondiente para asegurar la validez del premio.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.