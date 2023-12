21296, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 21296 que ha sido vendido en Cuenca y en Zaragoza.

¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas y también puede ser utilizada para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, como la pedrea (para premios de hasta 2.000 euros). Los pasos para cobrar el premio vía Bizum son muy sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Entra en la app de tu banco.

3. Genera un código QR.

4. Muestra al trabajador de la administración el código QR para validarlo.

Así podrás recibir el dinero directamente en tu cuenta bancaria.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has sido uno de los afortunados en ganar un premio en la Lotería de Navidad, no necesitas preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has ganado el Gordo, el segundo o tercer premio, deberás tributar; sin embargo, cuando vayas a reclamar tu premio en una entidad financiera autorizada y lo cobres, ya se habrá realizado automáticamente la retención correspondiente por parte de la Agencia Tributaria. Aún menos tendrás que preocuparte si se trata de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo de la Lotería de Navidad reparte numerosos premios, pero el más común y que llega a más personas es el premio de la pedrea. En total, hay 1.794 números agraciados con este premio. Cada uno de estos números está premiado con 1.000 euros por serie, lo que equivale a 100 euros por décimo del número ganador.

En resumen, si has resultado ganador en el sorteo de la Lotería de Navidad y te ha tocado la pedrea, puedes cobrar tu premio utilizando Bizum o acudiendo a una administración de lotería. Además, no necesitas declarar este dinero a Hacienda debido a su carácter exento para cargas impositivas. Recuerda que cada décimo ganador tiene un valor individual de 100 euros, lo cual puede ser una alegría adicional para empezar las fiestas navideñas con un dinerillo extra.

¡Enhorabuena nuevamente por tu premio! Disfruta estas fiestas y aprovecha esta pequeña fortuna para hacer realidad algunos deseos o aliviar los gastos propios del periodo navideño.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.