El 01348, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 01348 que ha sido vendido en Vic (Barcelona), en Conil de la Frontera (Cádiz) y en Tui (Pontevedra). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad tiene más de 200 años y se ha convertido en toda una institución en España. Se realizó por primera vez en diciembre de 1812 durante la invasión napoleónica en Cádiz. En ese momento, Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias, propuso el sorteo para recaudar fondos necesarios para financiar la Guerra de Independencia contra Francia.

Desde entonces, el sorteo se ha celebrado todos los años en diferentes lugares como Andalucía y Madrid. Sin embargo, al principio no fue conocido bajo el nombre actual "Lotería de Navidad". Fue solo a partir del 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo referencia a este nombre. Cinco años después ya se imprimían los primeros décimos con el nombre "Sorteo Extraordinario".

Incluso durante la Guerra Civil española (1936-1939), el sorteo continuó celebrándose sin interrupciones ni importar las circunstancias políticas o sociales del país. Incluso en ese momento, tanto los republicanos como los nacionales organizaron sus propios sorteos paralelos.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta, pero cada año los décimos de la Lotería de Navidad presentan una imagen diferente. Esto no siempre fue así. Durante muchos años, los décimos no tenían ninguna imagen impresa y solo mostraban el número, el nombre del sorteo y la fecha.

Sin embargo, a partir de la década de 1940 comenzó la tradición actual de incluir una imagen relacionada con la Navidad y con un carácter religioso. Cada año se selecciona una obra de arte para plasmarla en los décimos.

En esta ocasión, el cuadro elegido es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán, que data del año 1470 y se encuentra expuesto en el Museo del Prado. Esta pintura representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario consta de 99.999 números (y bolas) que se introducen en uno o varios bombos especiales destinados a este fin. Además, hay otro bombo para los premios.

Durante el sorteo extraordinario que se celebra cada año el día 22 de diciembre sale una bola del bombo con los números y a continuación sale otra bola correspondiente al premio asociado.

En total se emiten 172 millones de décimos, divididos en 180 series de 100.000 billetes. Cada billete se divide en 10 décimos y el coste de cada uno es de 20 euros.

La Lotería de Navidad es el sorteo que más premios reparte en España, con un total de 26 millones de décimos premiados tras el sorteo del día 22 de diciembre.

En resumen, la Lotería de Navidad es un evento tradicional que se celebra anualmente en España desde hace más de dos siglos. Aunque ganar la pedrea no supone un gran premio económico, siempre es una alegría recibir esos 100 euros extra durante las fiestas navideñas. Además, los décimos siempre presentan una imagen relacionada con la Navidad y pueden ser considerados como pequeñas obras de arte. El Sorteo Extraordinario reparte millones de euros cada año y sigue siendo uno de los eventos más esperados por los españoles para comenzar las celebraciones navideñas.

Recuerda jugar con responsabilidad y disfrutar del espíritu navideño sin olvidar que la lotería es solo una forma divertida y emocionante pero incierta para intentar ganar dinero extra durante las fiestas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.