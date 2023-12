46380, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 46380 que ha sido vendido en Amurrio (Araba), en Getxo (Bizkaia), en Azpeitia (Gipuzkoa), en Palma de Mallorca (Illes Balears), en Martos (Jaén), en Madrid y Rivas-Vaciamadrid (Madrid), en Málaga y en Tarragona.

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres impaciente o te preocupa que tu décimo premiado en la Lotería de Navidad caduque pronto... lo primero que debes saber es que tienes mucho tiempo para cobrarlo. Los décimos ganadores tienen una validez hasta tres meses después del sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo. Así que puedes estar tranquilo y planificar cómo utilizar tu dinero sin preocuparte por perderlo.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero los décimos de la Lotería de Navidad cambian su diseño cada año. No siempre fue así. En realidad, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa en ellos. Solo mostraban el número del sorteo, el nombre y la fecha. Sin embargo, esta tradición cambió a partir de la década de 1940. Fue entonces cuando comenzó la costumbre actual de incluir una imagen relacionada con la Navidad y con un tema religioso. Este año, en particular, se ha seleccionado "La Natividad" del Maestro de Sopetrán como imagen para los décimos del sorteo del 22 de diciembre. Esta obra de arte data de 1470 y se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres paneles: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Si has resultado agraciado con un premio menor a 2.000 euros en la Lotería de Navidad (incluyendo los premios por pedrea), puedes cobrarlo directamente en una administración oficial o mediante Bizum si prefieres recibirlo por transferencia electrónica. En cambio, si tu premio supera los 2.000 euros, deberás acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria. Es importante tener esto presente para poder disfrutar plenamente del dinero ganado sin contratiempos.

Recuerda que aunque ganar un premio menor como la pedrea no te convierta automáticamente en millonario/a, siempre es una alegría poder recibir un dinero extra en estas fechas tan especiales. Así que ¡felicidades por tu premio y disfruta de la Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.