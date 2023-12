98548, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 98548 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Cádiz y Jerez de la Frontera (Cádiz), en Huelva, en Grañén (Huesca), en Madrid, en Mairena del Alcor y Sevilla (Sevilla) y en Albaida y Alzira (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios y puede ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. No siempre fue así, ya que al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos; simplemente consistían en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Sin embargo, esta "norma" cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando comenzó la tradición actual de incorporar una imagen relacionada con la Navidad y su carácter religioso.

Este año, en particular, se ha plasmado en los décimos del sorteo del 22 de diciembre La Natividad del Maestro Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se encuentra expuesto en el Museo del Prado; representa el nacimiento de Jesús. El conjunto incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido la suerte de ganar el Gordo, el segundo o tercer premio, sí tendrás que tributar; sin embargo, al ir a la entidad financiera autorizada para reclamar tu premio y cobrarlo, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Aún menos si se trata de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

Cada año se premian 26 millones de décimos con la Lotería de Navidad. Más de 2.500 millones de euros se reparten en miles de premios distintos:

- El Gordo: es el primer premio y asciende a 4.000.000 euros por serie y 400.000 euros por décimo.

- Segundo Premio: está dotado con un total de 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros al décimo.

- Tercer Premio: cuenta con un total acumulado de 500.000 euros por serie y reparte así entre cada décimo ganador un total exacto de 50.000 euros.

- Cuartos Premios: hay dos cuartos premios que están agraciados con una cifra exacta de 200.000 euros cada serie; es decir, que en cada décimo premiado se reciben 20.000 euros.

- Quintos Premios: son ocho premios distintos que reparten 60.000 euros cada serie; es decir, que por cada décimo ganador se reparten 6.000 euros.

- Pedrea de cinco cifras: esta modalidad de premio cuenta con un total de 1.794 premios y reparte exactamente una cantidad de hasta 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo.

- Aproximaciones al primer premio: hay dos aproximaciones al primer premio, las cuales están dotadas con un total exacto de hasta 20.000 euros por serie; es decir, que en cada décimo agraciado se reciben 2.000 euros.

- Aproximaciones al segundo premio: también hay dos aproximaciones al segundo premio y están dotadas con un total exacto de hasta 12.500 euros por serie; es decir, que en cada décimo agraciado se reciben 1.250 euros.

- Aproximaciones al tercer premio: también hay dos aproximaciones a este tercer puesto y están dotadas con un monto exacto de hasta 9.600 euros por serie; lo cual significa que en cada décimo agraciado se reciben 960 euros.

- Centenas del primer Premio: este tipo de centenas cuenta con un total acumulado de 99 premios distintos y está dotada así entre todos ellos con una cantidad exacta de hasta 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo del número ganador.

- Centenas del segundo Premio: también existen 99 premios distintos y están igualmente dotados con un monto máximo exacto de hasta 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo ganador.

- Centenas del tercer Premio: igualmente encontramos 99 premios distintos y están dotados con un monto máximo exacto de hasta 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo número ganador.

- Centenas de los cuartos premios: en este caso, encontramos un total acumulado de 198 premios y están dotadas así entre todos ellos con una cantidad exacta de hasta 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo ganador.

- Terminaciones primer premio: existen 999 premios distintos y están igualmente dotados con un monto máximo exacto de hasta 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo premiado.

- Terminaciones segundo premio: también existen 999 premios distintos y están dotados con un monto máximo exacto de hasta 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo número premiado.

- Terminaciones tercer premio: también existen 999 premios distintos y nuevamente están dotados con un monto máximo exacto de hasta 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo número premiado.

Por último, se encuentran los reintegros que son 9.999 premios diferentes que están dotados con su valor correspondiente; es decir, que cada serie reparte 200 euros por el número ganado, mientras que todos los décimos ganadores reciben 20 euros suplementarios.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.