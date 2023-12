25322, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual. Entre ellos se encuentra el número 25322 que ha sido vendido en Martorell (Barcelona), en Málaga, en Sevilla y Écija (Sevilla) y en Valencia y Xirivella (Valencia), ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si tienes solo un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Una vez finalizado el sorteo y verificadas las extracciones de los números, los afortunados que hayan resultado agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrarlo desde el mismo 22 de diciembre. Sin embargo, dependiendo del monto del premio, existen diferentes métodos para reclamarlo. Si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Además, existe la opción de cobrarlo a través de Bizum o en efectivo. En caso de que el importe supere esa cantidad, será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para recibir el pago.

La diferencia entre un décimo y una participación

Es importante tener claro que jugar un décimo no es lo mismo que tener una participación en la Lotería de Navidad. Al adquirir un décimo estás apostando 20 euros por un número específico y ese décimo es tuyo exclusivamente (si no lo has compartido). Los décimos son emitidos por las Administraciones de Lotería. Por otro lado, las participaciones son fracciones de un décimo y no son emitidas por la Administración, sino por personas, asociaciones o empresas. El costo de una participación es inferior a los 20 euros del décimo y, en consecuencia, también lo será el premio correspondiente. Es importante señalar que en algunos casos el precio de una participación puede ser superior al valor real del décimo jugado, como ocurre con las participaciones de viajes de estudios o asociaciones benéficas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si te preocupa que tu premio caduque antes de poder cobrarlo, debes saber que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos premiados tienen una vigencia hasta tres meses después del día del sorteo extraordinario, es decir hasta el 22 de marzo de 2024. Así que no hay necesidad de apresurarse para reclamar tu premio.

La pedrea en la Lotería de Navidad representa una oportunidad para ganar algo extra durante las fiestas navideñas. Aunque no se trata del Gordo ni un premio millonario, los 100 euros por décimo pueden ser un alivio económico para muchos afortunados. Recuerda revisar tus boletos y comprobar si has sido agraciado con alguno de los números premiados. Si resultas ser uno de los ganadores, podrás cobrar tu premio desde el mismo día del sorteo y tendrás hasta marzo para hacerlo efectivo.

Esperamos que esta información aclare algunas dudas sobre cómo cobrar los premios y las diferencias entre décimos y participaciones en la Lotería de Navidad. ¡Buena suerte y felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.