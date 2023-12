08933, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España, y recientemente se han anunciado los números premiados de la edición anual. Entre ellos, se encuentra el número 08933 que ha sido vendido en Baztan (Navarra), lo cual significa que has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, ¡nada más lejos! De hecho, la pedrea riega España con un total de 1.794.000 euros en premios. ¡Ahí es nada! El matiz viene en el hecho de que se trata de premios cuyas cuantías son inferiores al Gordo o al resto de los grandes premios ofrecidos en el sorteo navideño.

Cada una de las personas agraciadas con este tipo de premio recibirá 100 euros libres de impuestos por cada décimo ganador. Es importante destacar que estos premios no son acumulativos, es decir, si tienes varios décimos con el número premiado, solo recibirás 100 euros por cada uno de ellos.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El mundo de la Lotería de Navidad está lleno de palabras y términos que pueden resultar confusos para muchas personas. Entre ellos se encuentran: pedrea, reintegro, series, tablas, décimos y aproximaciones. Cada uno tiene un significado específico en relación a los premios entregados en este sorteo tan esperado.

La pedrea se refiere a aquellos números extraídos del bombo del sorteo que no corresponden a ninguno de los grandes premios. Cada número agraciado con la pedrea recibe un premio de 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total se otorgan 1.794 premios de mil euros por serie y 100 euros por décimo.

Por otra parte, el reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Todos los décimos cuya última cifra coincida con esta recibirán el reintegro como premio. La cantidad del reintegro es igual al valor jugado originalmente por cada décimo ganador (es decir, 20 euros).

Las terminaciones se refieren a las dos últimas cifras de los números agraciados con el Gordo o los segundos y terceros premios del sorteo navideño. Estas terminaciones están asociadas a un total de 2.997 premios, cada uno de ellos valorado en 1.000 euros (100 euros por décimo).

Las aproximaciones son los números que se encuentran justo antes y después de las cifras correspondientes a los premios principales, es decir, el primer, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Por ejemplo, si el número premiado fuera 45933, las aproximaciones serían 45934 y 45932.

Cada décimo que resulte ganador por una aproximación del Gordo de Navidad recibirá un premio de 2.000 euros (20.000 euros por serie). En el caso de una aproximación al segundo premio, el premio será de 12.500 euros por serie (1.250 euros por décimo). Por último, las aproximaciones al tercer premio serán agraciadas con un total de 960 euros por décimo (9.600 euros la serie).

Las centenas son similares a las aproximaciones pero se refieren a las tres primeras cifras del número agraciado con el Gordo, segundo premio o terceros y cuartos premios. Cada centena ganadora recibirá un premio de 100 euros por décimo y hay un total de 495 premios correspondientes a centenas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo navideño consta en total de una lista numerada desde el número uno hasta noventa mil novecientos noventa y nueve bolas numeradas en otros tantos bombos colocados para su sorteo.

Se celebra anualmente cada día veintidós del mes de diciembre, otorgando dos mil quinientos veinte millones en concepto monetario repartidos como galardones.

En total se emiten ciento setenta y dos millones de décimos repartidos en ciento ochenta series de un centenar mil billetes. Cada uno de ellos se divide en diez décimos, con un valor de veinte euros cada boleto.

La Lotería Navideña es el sorteo más grande y popular que se lleva a cabo en España, y reparte premios a veintiséis millones de décimos después del día veintidós de diciembre.

En resumen, la pedrea es una oportunidad para ganar dinero extra durante las fiestas navideñas. Aunque no sea un premio millonario, recibir 100 euros por cada décimo agraciado puede ser una alegría perfecta para comenzar el año nuevo con algo más de dinero en el bolsillo. Además, la Lotería de Navidad ofrece otros premios menores como reintegros, centenas, aproximaciones y terminaciones que también pueden resultar gratificantes. Así que no pierdas la esperanza si no ganaste el Gordo este año, ¡todavía hay muchas formas de ganar algo en este sorteo tan especial!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.