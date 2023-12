92175, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 92175 que ha sido vendido en Benidorm (Alicante). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios, específicamente 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrar tu premio de Lotería de Navidad en una administración oficial autorizada para ello. El importe del premio, incluidos los décimos agraciados con la pedrea, se podrá cobrar en efectivo o mediante transferencia vía Bizum u otra forma electrónica si así lo prefieres. No obstante, si el valor del premio supera los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana la Lotería de Navidad es Hacienda. De eso no hay duda. Y es que, ya sea que te toque a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos. Así, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas y no tendrás que pagar nada al recibirlos. A partir de esa cifra, se debe calcular un 20% de retención sobre el importe total del premio y ese será el monto que Hacienda retendrá.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. En el caso específico de los grandes premios como el Gordo, el segundo o tercer lugar, sí tendrás que tributar al ser superiores a 40.000 euros; sin embargo, al acudir a una entidad financiera autorizada para reclamar tu premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente antes de entregártelo. Esto significa que recibirás tu dinero neto sin tener que realizar ningún trámite adicional con respecto al pago de impuestos.

En cuanto a los premios menores como la pedrea, estos están exentos de carga impositiva y no tienes ninguna obligación fiscal frente a ellos.

Recuerda siempre revisar las bases legales y consultar con expertos en temas fiscales para asegurarte de cumplir con todas las obligaciones tributarias correspondientes en tu situación particular.

En resumen, si has sido premiado con la pedrea de la Lotería de Navidad, podrás cobrar tu premio en efectivo o mediante transferencia si su importe es igual o inferior a los 2.000 euros. Además, no tendrás que preocuparte por declararlo a Hacienda ya que los premios menores como la pedrea están exentos de cargas impositivas. Disfruta de tu premio y ¡felicidades!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.