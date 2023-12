El 85755, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado los números premiados y uno de ellos es el número 85755 que ha sido vendido en Madrid. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. Concretamente, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa para algunos jugadores. A pesar de repetirse todos los años, ciertos términos siempre juegan al despiste y es importante entenderlos para saber qué tenemos entre nuestras manos cuando hemos sido premiados.

Un número es simplemente las cinco cifras impresas en el décimo del billete que has comprado. En el sorteo existen 100.000 números posibles (del 0 al 999.999).

El décimo es probablemente el término más familiar para la mayoría de personas. Se trata del boleto o papel que compramos. Tal y como su nombre indica, es la décima parte de un billete, ya que los billetes están compuestos por 10 décimos. Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos, los cuales pueden tener el mismo número o no, pero siempre cuestan 20 euros cada uno. De cada número existen 1.950 décimos.

Por otro lado, el billete de la Lotería de Navidad está formado por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete supone desembolsarse 200 euros (no 20 euros como en el caso del décimo). Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar 4 millones de euros (no solo 400 mil).

Finalmente, una serie es un conjunto formado por un billete de cada número del sorteo de Lotería de Navidad. En otras palabras, una serie contiene 100.000 billetes que a su vez tienen 10 décimos cada uno. Para esta edición en particular hay disponibles 185 series (1.850 millones de décimos).

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo especial de Lotería de Navidad reparte numerosos premios y entre ellos se encuentra el más numeroso y que llega a más gente: la pedrea.

En total son agraciados con este premio un total de 1.794 números diferentes.

Cada uno de estos números está premiado con una cantidad fija: exactamente mil euros por serie.

Con lo cual si eres poseedor únicamente de un décimo agraciado con la pedrea, recibirás cien euros.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos. Simplemente consistían en un número junto al nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Esta "norma" cambió a partir de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando comenzó la actual tradición de incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso en los décimos.

En el caso del sorteo del 22 de diciembre de este año, la obra plasmada en los décimos es "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Esta pintura data del año 1470 y se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

En resumen, ganar un premio con la pedrea en el Sorteo Extraordinario de Navidad puede ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con algo más que ilusiones. Aunque no sea un premio millonario como el Gordo, esos cien euros por cada décimo ganador pueden ayudarte a afrontar mejor las celebraciones navideñas o incluso darte ese pequeño capricho que tanto deseabas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.