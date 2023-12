42224, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 42224 que ha sido vendido, entre otros, en Elche de la Sierra (Albacete), en Orihuela (Alicante), en Barcelona, en Plasencia (Cáceres), en Madrid, en Marbella y Málaga (Málaga), en Vigo (Pontevedra) y en Gandia y Xàtiva (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en el sorteo de la Lotería de Navidad 2023 y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y está estropeado o porque se rompió un trozo, debes tener cuidado con las medidas que tomes para repararlo. Una opción común pero incorrecta es intentar pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva. Esto no solo invalidará el billete como intento de falsificación sino que también podría llevarte a problemas legales.

La mejor opción en caso de daño en un décimo premiado es acudir a una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado para que puedan verificar su autenticidad. Si el billete está muy dañado y no se puede confirmar su autenticidad, probablemente sea necesario enviarlo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para una mayor investigación.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos de las probabilidades de ganar el Gordo en el sorteo de la Lotería de Navidad, debemos tener en cuenta que hay 100.000 números en juego. Esto significa que tus posibilidades de tener el número ganador del primer premio son del 0,001%, es decir, una entre 100.000.

Naturalmente, cuantos más décimos tengas, mayores serán tus probabilidades. Lo mismo ocurre si ampliamos el abanico y consideramos los diferentes premios disponibles. La probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad aumenta al 5%. Y si solo buscas recuperar tu inversión a través del reintegro, las posibilidades son aún mayores: un 9,99%.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados ganadores en la Lotería de Navidad y has obtenido un premio como la pedrea, no tienes que preocuparte por declararlo ante Hacienda. Si has tenido suerte y has ganado el Gordo o alguno de los premios principales, sí tendrás que tributar por ellos; sin embargo, al presentarte en una entidad financiera autorizada para cobrarlos, ya se habrá retenido automáticamente la parte correspondiente para pagar impuestos.

En cuanto a los premios menores como la pedrea o cualquier otro menor al Gordo o sus principales categorías; estos están exentos completamente y no necesitan ser declarados ni pagar ningún tipo impositivo.

Recuerda siempre revisar bien tus décimos antes de descartarlos, incluso si no has ganado el Gordo. Puede que tengas algún premio menor que te ayude a comenzar la Navidad con un poco más de dinero en tu bolsillo. ¡Buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.