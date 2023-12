28281, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de este año. Entre ellos, se encuentra el número 28281 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña, en Barcelona, en Bilbao (Bizkaia), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Cádiz, en Madrid, en Málaga, en Pamplona (Navarra) y en Morón de la Frontera y Sevilla (Sevilla). Si eres uno de los afortunados ganadores, ¡enhorabuena! Has obtenido la pedrea, un premio que no te convertirá en millonario pero que te hará ganar 1.000 euros por serie premiada. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, recibirás 100 euros por décimo.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una de las recomendaciones más importantes para aquellos que han resultado ganadores en la Lotería de Navidad es proteger su anonimato. Aunque es comprensible que quieras celebrar tu suerte con todos tus seres queridos y salir a la calle alardeando de tu fortuna, esto también implica que todo el mundo se enterará de tu premio. Por eso, lo mejor es mantener el anonimato y concertar una cita previa con el director de la entidad bancaria donde deseas reclamar tu premio. Recuerda que cualquier premio superior a 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada.

Es importante recordar que no debes confiar tu décimo premiado a nadie más. Los décimos son como resguardos al portador y cualquiera que tenga en sus manos ese billete puede cobrar el premio.

Si tienes pareja, también deberías acudir con ella para reclamar el premio juntos. En los matrimonios bajo régimen de gananciales, el premio debe dividirse al 50%. En caso de separación de bienes, el premio corresponde a quien haya comprado el décimo. Además, debes tener en cuenta que la forma de cobrar el premio puede afectar tu declaración de la renta.

No te apresures a gastar el dinero del premio. Tómate tu tiempo para planificar tus próximos movimientos y, si es necesario, consulta con expertos financieros. Ganar el Gordo de la Lotería de Navidad puede cambiar tu vida, pero no conviene precipitarse.

Si tienes una participación o compartes un décimo con alguien más, debes ponerte en contacto con la otra parte. En caso de tratarse de una participación comprada a una organización o entidad, te indicarán cómo cobrar tu premio.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a los diferentes términos que se utilizan. Aunque se repite cada año, los conceptos como décimo, billete, número y serie pueden generar cierta confusión. Por eso es importante entender lo que significa cada uno antes incluso de recibir un premio.

Número: Se trata simplemente de las cinco cifras impresas en un décimo. En el sorteo de Navidad hay 100.000 números disponibles (del 0 al 99999).

Décimo: Es probablemente el término más familiar para la mayoría. Un décimo es un boleto o papel que compramos para participar en el sorteo. Como su nombre indica, equivale a una décima parte del billete completo (recuerda que cada billete está compuesto por diez décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o varios décimos, que pueden tener el mismo número o diferentes. El precio de cada décimo es de 20 euros y existen 1.950 décimos para cada número.

Billete: Un billete de la Lotería de Navidad está formado por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo de "décimo". Comprar un billete implica gastar 200 euros, no 20 euros como en el caso del décimo individual. Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, ganarás la cantidad total del premio que asciende a cuatro millones de euros en lugar de los 400.000 euros correspondientes a un décimo.

Serie: Este término puede resultar confuso. Una serie es un conjunto formado por todos los billetes correspondientes a un determinado número del sorteo de Navidad. Cada serie contiene 100.000 billetes, y cada uno de estos tiene diez décimos. En esta edición, hay disponibles 185 series en total (es decir, se han emitido 1.850 millones de décimos).

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Una vez finalizado el sorteo y completadas las verificaciones necesarias sobre los números extraídos, los ganadores podrán cobrar su premio a partir del día siguiente al sorteo (es decir, desde el día siguiente al 22 de diciembre).

Sin embargo, dependiendo del importe del premio, existen diferentes métodos para reclamarlo:

- Si el premio obtenido por cada décimo no supera los 2.000 euros, puedes reclamarlo en cualquier punto físico autorizado para la venta y pago de loterías y apuestas del Estado. Además, también tienes la opción de recibir el premio a través de Bizum o en efectivo.

- En caso de que el premio sea superior a los 2.000 euros por décimo, será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para cobrarlo.

Recuerda que es importante informarse adecuadamente sobre los plazos y formas de cobro del premio para asegurarte de recibirlo correctamente.

En resumen, si has sido agraciado con la pedrea de la Lotería de Navidad, aunque no te hará millonario, recibirás una suma interesante. Protege tu anonimato y concerta una cita previa con tu entidad bancaria para reclamar tu premio. No confíes tu décimo a nadie y planifica tus movimientos antes de gastar el dinero. Comunícate con cualquier otra parte involucrada si compartes un décimo o participación. Recuerda que existen diferencias entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad. Por último, ten en cuenta las fechas y métodos para cobrar el premio según su importe. ¡Felicitaciones nuevamente por tu suerte en la Lotería!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.