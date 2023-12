El 89052, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado los números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 89052 que ha sido vendido, entre otros, en Oviedo (Asturias), en Barcelona, en Madrigal de la Vera (Cáceres), en Córdoba, en Madrid, en San Pedro del Pinatar (Murcia), en Málaga, en Andorra (Teruel) y en Aldaia y Valencia (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, en realidad no es así. La pedrea riega España con un total de 1.794.000 euros en premios. ¡Ahí es nada! El matiz está en que se trata de premios de cuantías muy inferiores al Gordo o al resto de los principales premios de la Lotería de Navidad. Así, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una recibirá 100 euros libres de impuestos por su décimo ganador.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona ansiosa o te preocupa que tu décimo caduque antes incluso de poder cobrarlo, debes saber que tienes tiempo más que suficiente para hacerlo. Los décimos premiados caducan tres meses después del día del sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Para los premios mayores como el Gordo, el segundo o el tercer premio, sí es necesario tributar, pero al acudir a cobrarlo en una entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Incluso para premios menores como la pedrea, estos están exentos de carga impositiva. No tendrás que preocuparte por ello.

En resumen, aunque ganar la pedrea de la Lotería de Navidad no te convierta en millonario, recibir 100 euros por décimo ganador puede ser una alegría perfecta para empezar las fiestas navideñas con un poco más de dinero en el bolsillo. Además, puedes estar tranquilo sabiendo que tienes tiempo suficiente para cobrar tu premio y que no tendrás que declararlo a Hacienda. ¡Disfruta y aprovecha tu suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.