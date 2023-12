El 04004, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números agraciados se encuentra el número 04004 que ha sido vendido en Etxabarri-Ibiña (Araba) y en Madrid. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea, un premio que no es millonario pero que te hará feliz. Cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros, aunque si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo. Aunque no sea el Gordo de Navidad, este premio puede ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas y también se puede utilizar para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, incluyendo la pedrea (premios de hasta 2.000 euros). Los pasos para cobrar el premio a través de Bizum son sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Abre la app de tu banco.

3. Genera un código QR.

4. Muestra al trabajador en la administración tu código QR para validar el premio.

Así recibirás rápidamente el dinero en tu cuenta bancaria.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

A veces resulta confuso entender los términos relacionados con la Lotería de Navidad, pero es importante conocerlos si has sido agraciado con algún premio. Aquí te explicamos las diferencias:

- Número: Es una combinación de cinco cifras que aparecen impresas en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad hay 100.000 números, del 0 al 999.999.

- Décimo: Es el boleto o papel que compramos para participar en la Lotería de Navidad. Un décimo es la décima parte de un billete, y cada número tiene 1.950 décimos disponibles para su venta. El precio de cada décimo es de 20 euros.

- Billete: Un billete está compuesto por diez décimos del mismo número. Comprar un billete supone desembolsarse 200 euros, ya que contiene diez veces más oportunidades de ganar que un décimo individual.

- Serie: Una serie está formada por todos los billetes (100.000) correspondientes a un número completo del sorteo de Lotería de Navidad. En esta edición, se pusieron a la venta 185 series, lo que significa un total de 1.850 millones de décimos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad tiene más de dos siglos y medio años desde su primera celebración en diciembre del año 1812 en Cádiz durante la invasión napoleónica.

La Guerra Independencia contra Francia estaba teniendo grandes costos económicos y Ciriaco González Carvajal (ministro del Consejo y Cámara Indias) tuvo la idea para recaudar fondos para financiarla.

En sus primeras ediciones este sorteo no se llamó "Lotería" ni "Navidad". No fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo la primera referencia al nombre actual. Sin embargo, no fue hasta cinco años después cuando los primeros décimos ya figuraban impresos con el nombre de Sorteo Extraordinario de Navidad.

Incluso durante la Guerra Civil, este sorteo continuó celebrándose. Aunque el país estaba dividido en dos, republicanos y nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes.

La relación del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad con España es tan fuerte que ha sobrevivido a tiempos difíciles y sigue siendo una tradición muy esperada cada año.

Con estos tres bloques informativos has aprendido cómo cobrar un premio de la pedrea utilizando Bizum, las diferencias entre número, décimo, billete y serie en la Lotería de Navidad y algunos detalles sobre el origen e historia del Sorteo Extraordinario. Ahora tienes toda la información necesaria para disfrutar aún más del mundo mágico y emocionante de la Lotería de Navidad. ¡Buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.