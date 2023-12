13641, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 13641 que ha sido vendido en Barcelona, L' Hospitalet de Llobregat y Manresa (Barcelona), en Madrid y en Redondela (Pontevedra).

¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros que corresponden a cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas resolver, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad otorga su famosa "pedrea" a algunos afortunados entre los 99.999 números que conforman el sorteo completo. Dentro del espectro tan amplio y diverso que abarca este sorteo tan esperado por todos los españoles durante las fechas navideñas, se reparten un total de 1.794 series agraciadas con este jugoso premio: nada más y nada menos que ¡1.794.000 euros! Este dinero se distribuye por todo el país, llevando consuelo y alegría a aquellos que no han conseguido el Gordo, pero sí un premio más modesto. Y aunque no sea la cantidad con la que todos soñamos al comprar nuestro décimo, es suficiente para recuperar lo invertido y poder hacer algún regalo especial o celebrarlo por todo lo alto con nuestros seres queridos. Si estás interesado en conocer cuáles son los números premiados con 1.000 euros en la Lotería de Navidad, puedes consultarlos en 20Minutos.es o utilizar directamente el comprobador de décimos.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos de las probabilidades de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad, tenemos que tener en cuenta que hay un total de 100.000 bolas en el bombo. Esto significa que nuestras posibilidades son mínimas: solo un 0,001% (una entre cien mil) tendrá éxito en llevarse ese ansiado premio del primer puesto del sorteo navideño. Por supuesto, a mayor número de décimos adquiridos, mayores serán nuestras probabilidades. Lo mismo ocurre si ampliamos nuestras expectativas y nos conformamos con cualquier otro premio: nuestra probabilidad aumenta hasta alcanzar un 5%. Y si somos más modestos y solo aspiramos al reintegro del dinero invertido, entonces nuestras posibilidades son incluso mayores: casi un 10%. Es importante recordar estos datos antes de emocionarnos demasiado e imaginar cómo gastaremos nuestro hipotético premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Si tienes la suerte de haber ganado algún premio en la Lotería de Navidad, hay algunas recomendaciones importantes que debes tener en cuenta. En primer lugar, es primordial proteger tu anonimato. Aunque puede ser tentador salir a celebrarlo públicamente, esto también significa que todo el mundo se enterará de tu fortuna repentina. Es mejor mantener el anonimato y concertar una cita con el director de tu entidad bancaria para reclamar el premio. Recuerda que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad autorizada. Además, no confíes tu décimo premiado a nadie más. Los décimos son como resguardos al portador, lo que significa que cualquiera que lo tenga en su poder puede cobrar el premio. Si tienes pareja, es recomendable acudir juntos a reclamar el premio. En los matrimonios en régimen de gananciales, este se divide al 50%. En caso de separación de bienes, el poseedor del décimo es quien tiene derecho al premio completo. No olvides considerar también las implicaciones fiscales del cobro del premio y consultarlo con expertos si es necesario. Por último, tómate tu tiempo antes de gastar todo ese dinero del premio. Reflexiona sobre tus próximos movimientos financieros y consulta con profesionales si es necesario. Ganar El Gordo puede cambiar drásticamente tu vida, pero no conviene apresurarse. Si has compartido un décimo o tienes una participación conjunta con otras personas, asegúrate de contactar con ellos para coordinar cómo cobrar vuestro respectivo premio. En el caso de las participaciones, la organización o entidad a la que se lo compraste te indicará cómo proceder para cobrar tu parte del premio.

En resumen, aunque ganar el Gordo de la Lotería de Navidad pueda parecer un sueño casi imposible, siempre hay oportunidades para conseguir algún premio en los sorteos navideños. La pedrea es una muestra de ello, repartiendo alegría y alivio económico a aquellos que no han tenido tanta suerte como otros. No importa si es un premio pequeño o grande, lo importante es disfrutar del momento y tomar decisiones inteligentes con el dinero recibido. ¡Felices fiestas y mucha suerte en futuros sorteos!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.