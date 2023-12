El 87336, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 87336 que ha sido vendido en Los Alcazares (Murcia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. No siempre fue así; al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos y consistían solo en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Sin embargo, esta "norma" cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando comenzó a incorporarse una imagen relacionada con la Navidad y carácter religioso en los décimos. Este año, por ejemplo, se ha elegido La Natividad del Maestro Sopetrán como obra representativa en los décimos del sorteo del 22 de diciembre. Este cuadro, que data de 1470 y se encuentra en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. Además, consta de tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad, no es lo mismo tener un décimo que una participación. Jugar un décimo implica apostar 20 euros por un número específico. Ese décimo es exclusivamente tuyo y el premio correspondiente también lo será (siempre que no lo hayas compartido con otros). Además, el décimo es emitido por la Administración.

En cambio, las participaciones son diferentes. Estas son fracciones de un décimo y su coste es inferior a los 20 euros del décimo completo. Al ser emitidas por personas, asociaciones o empresas (y no por la Administración), su premio también será proporcionalmente menor al del décimo completo. Es importante mencionar que en algunos casos el coste de una participación puede ser superior al valor real jugado; esto ocurre cuando se compran participaciones para viajes de estudios o asociaciones benéficas.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno/a de los/as afortunados/as en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. En caso de ganar el Gordo, el segundo o tercer premio sí tendrás que tributar; sin embargo, al acudir a tu entidad financiera autorizada para reclamar el premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Menos aún si se trata de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

En resumen, los décimos de la Lotería de Navidad siempre tienen una imagen relacionada con la Navidad y el carácter religioso. Existe una diferencia entre jugar con un décimo completo y con una participación, tanto en el coste como en el premio potencial. Además, los premios menores como la pedrea no requieren ser declarados ante Hacienda. Disfruta de tu suerte y ¡felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.