El 21741, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 21741 que ha sido vendido en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en Vinaròs (Castellón), en Girona, en Vigo (Pontevedra) y en Valladolid. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio de la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y está estropeado o porque se rompió un trozo, no te apresures con medidas que no tienen vuelta atrás. Una de las peores cosas que puedes hacer es intentar pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva, ya que esto podría considerarse un intento de falsificación.

La mejor opción es acudir a una administración oficial y permitirles verificar su autenticidad. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar dicha autenticidad, lo normal será que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado, quienes a su vez lo enviarán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para comprobar si se trata de un boleto auténtico.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres impaciente o te preocupa que tu décimo premiado caduque, debes saber que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos premiados en la Lotería de Navidad caducan tres meses después del día del sorteo extraordinario. En otras palabras, tienes hasta el 22 de marzo de 2024 para cobrar tu premio.

La diferencia entre un décimo y una participación

Cuando juegas a la Lotería de Navidad, es importante conocer las diferencias entre tener un décimo y una participación. Un décimo es una apuesta individual por valor de 20 euros. El número que aparece en el décimo es exclusivamente tuyo y recibirás el premio correspondiente si resulta ganador (si no lo has compartido con alguien más). Además, los décimos son emitidos por las Administraciones oficiales.

En cambio, las participaciones son fracciones o porciones de un décimo. No son emitidas por las Administraciones, sino por personas, asociaciones o empresas. El costo de una participación puede ser inferior a los 20 euros y su premio también será proporcionalmente menor. Es importante tener en cuenta que algunas veces el costo de una participación puede ser superior al valor real del número jugado. Esto suele suceder cuando se compran participaciones relacionadas con viajes escolares u organizadas por asociaciones benéficas.

