La edición anual de la Lotería de Navidad ha revelado los números premiados, y entre ellos se encuentra el número 88221 que ha sido vendido, entre otros, en Albacete, en Elda (Alicante), en Andorra, en Rubí y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en Huelva, en Madrid, en Sevilla, en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) y en Valladolid. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre sale ganando en la Lotería de Navidad es Hacienda. Eso no sorprende a nadie. Ya sea que te toque a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos. Todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas, pero a partir de esa cifra hay que calcular una retención del 20%.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrarlo en una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado en efectivo o vía Bizum. En cambio, si el premio supera los 2.000 euros, estás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin ellos. Los niños del colegio San Ildefonso tienen la importante tarea de cantar los números premiados en el sorteo. Esta tradición navideña se remonta a 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un estudiante de este colegio se convirtió en el primer niño en cantar los números ganadores. Desde entonces, los niños del colegio San Ildefonso ponen su voz a la banda sonora del 22 de diciembre.

Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subirse al escenario y cantar los premios, cada año decenas de niños se presentan como voluntarios para ser parte de esta tradición. Sin embargo, no cualquiera puede participar, ya que hay requisitos que deben cumplirse: tener más de ocho años, poseer una buena voz y fluidez verbal, entre otros.

En resumen, la pedrea es uno de los premios más bajos pero también más frecuentes en la Lotería de Navidad. Aunque no cambie por completo tu vida financiera, esos 100 euros extra pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un poco más dinero en el bolsillo. Recuerda que si has sido agraciado con este premio o cualquier otro en la Lotería de Navidad, debes tener en cuenta las retenciones fiscales correspondientes y las formas adecuadas para cobrarlo según su cuantía. Y finalmente no podemos olvidarnos del papel fundamental que juegan los niños del colegio San Ildefonso al poner su voz al servicio del sorteo más esperado del año.

