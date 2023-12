84498, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números agraciados, destaca el número 84498 que ha sido vendido en Albacete, en Castelló d'Empúries (Girona) y en Madrid y Mejorada del Campo (Madrid), ¡felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque este premio no es millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si posees un décimo del número premiado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. Concretamente, se otorgan 1.794 premios de 1.000 euros por serie. Aunque no se trata del Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una agradable sorpresa y una excelente forma de empezar las fiestas navideñas con un dinerillo extra.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin ellos: los niños del colegio San Ildefonso tienen el privilegio cada año de cantar los números que salen en el sorteo. Esta tradición navideña tiene sus raíces en el año 1771 durante el reinado de Carlos III, cuando un niño perteneciente a este colegio fue el primero en cantar los números ganadores del sorteo navideño.

Desde entonces, estos pequeños cantores ponen voz a uno de los momentos más esperados y emocionantes del 22 de diciembre.

Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad real de subirse al escenario y cantar, cada año se presentan decenas de niños como voluntarios para hacerlo. Sin embargo, no cualquiera puede participar y deben cumplir ciertos requisitos: tener más de ocho años, poseer una buena voz y fluidez verbal, entre otros.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede ser un tanto confusa. Aunque se repite cada año, ciertos términos pueden generar confusión. Por eso es importante entender qué significa cada uno de ellos y sobre todo si hemos resultado premiados.

Número: es simplemente la combinación de cinco cifras que aparecen impresas en el décimo adquirido. En el sorteo navideño existen 100.000 números posibles (del 0 al 999.999).

Décimo: este término suele ser más familiar para muchas personas y es aquel boleto o papel que compramos para participar en el sorteo. Como su nombre indica, representa una décima parte del billete completo (recordemos que los billetes están compuestos por diez décimos). Los ciudadanos pueden adquirir uno o varios décimos con el mismo número; sin embargo, independientemente del número elegido, el precio siempre será de 20 euros por décimo. Cada número cuenta con una emisión total de 1.950 décimos.

Billete: a diferencia del término "décimo", un billete en la Lotería de Navidad está formado por diez décimos con el mismo número impreso en cada uno de ellos. Es decir, un billete no equivale a un "décimo". Adquirir un billete completo implica gastar 200 euros, no 20 euros. Además, si resulta que el billete es premiado con el Gordo de Navidad, la fortuna ganada será de 4 millones de euros, no de 400.000 euros.

Serie: este es el término más confuso. Una serie está conformada por un conjunto de billetes que incluyen todos los números posibles en el sorteo navideño. En otras palabras, una serie contiene 100.000 billetes y cada uno de ellos cuenta con diez décimos. En la edición actual de la Lotería de Navidad se encuentran disponibles 185 series (1.850 millones de décimos). ¡Una cifra impresionante!

La Lotería de Navidad premia a un total aproximado de 26 millones de décimos cada año, repartiendo más de 2.500 millones en premios:

- El Gordo: un primer premio valorado en 4 millones de euros y otorga a cada décimo agraciado con él una suma totalizada en los famosos "400.000 eurillos".

- Segundo premio: asciende a la cantidad de un millón de euros permitiendo una gratificación por serie valorada en 1.250.000 euros y 125.000 euros para cada décimo.

- Tercer Premio: consta de medio millón de euros por décimo y 50.000 euros para cada décimo.

- Cuartos Premios: se otorgan dos cuartos puestos con 200.000 euros por décimo y 20.000 euros por décimo.

- Quinto Premio: hay ocho quintos puestos cuyo valor asciende a unos considerables 60.000 euros por décimo.

- Pedrea de cinco cifras: en total, se reparten 1.794 premios de 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo.

- Aproximaciones al primer premio: consisten en dos premios valorados en 20.000 euros cada uno y 2.000 euros por décimo.

- Aproximaciones al segundo premio: se reparten dos premios con un valor de 12.500 euros cada uno y 1.250 euros por décimo ganador.

- Aproximaciones al tercer premio: también hay dos aproximaciones a este tercer puesto con un valor de 960 euros por serie y 96 euros para cada décimo agraciado.

- Centenas del primer, segundo y tercer premio: estos premios constan de 99 series con un valor de 1.000 euros para la serie completa y 100 euros para cada décimo ganador.

- Centenas del cuarto Premio: se otorgan un total de 198 décimos cuyo valor es también de mil euros la serie pero solo cien para el portador afortunado.

- Terminaciones del primer, segundo y tercer Premio: hay un total de novecientos noventa y nueve (999) terminales que reciben una suma equivalente a mil euros la serie, y finalmente

- Reintegros: consisten en nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999) reintegros que tienen el mismo valor que los billetes completos (200 euros).

La Lotería Navideña es uno de los eventos más esperados durante estas fechas tan señaladas. Cada año millones de personas participan ilusionadas en este sorteo especial, soñando con llevarse alguno de esos jugosos premios que pueden cambiarles la vida. ¡Mucha suerte a todos los participantes!

