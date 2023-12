51645, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 51645 que ha sido vendido, entre otros, en Laracha (A Coruña), en Badalona (Barcelona), en Huesca, en Mogán (Las Palmas), en Madrid, en Cartagena (Murcia), en Benalmádena Costa y Fuengirola (Málaga), en Carballiño (Ourense) y en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra y ayudar a afrontar los gastos navideños.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. No siempre fue así; al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos y consistían solo en un número, el nombre del sorteo y la fecha.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y su significado religioso.

Este año, La Natividad del Maestro Sopetrán es el cuadro plasmado en los décimos del sorteo del 22 de diciembre. Esta obra de arte, que data de 1470 y se encuentra en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. El conjunto incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

Cada año se premian 26 millones de décimos con la Lotería de Navidad, repartiendo más de 2.500 millones de euros en miles de premios.

- El Gordo: un premio millonario que asciende a los 4.000.000 euros y reparte 400.000 euros por décimo.

- Segundo premio: un premio que alcanza los 1.250.000 euros por serie y entrega 125.000 euros al décimo ganador.

- Tercer premio: este galardón está valorado en medio millón (500.000) de euros por serie y ofrece una recompensa individual a cada décimo agraciado con un total de 50.000 euros.

- Cuartos premios: hay dos cuartos premios que otorgan a sus ganadores una suma importante, cuyo valor es igual a los 200.000 euros por serie, resultando en un total individualizado para cada décimo ganador cercano a los veinte mil (20.000) euros.

- Quintos premios: son ocho quintos (5º) números agraciados con el sorteo navideño; cada uno ofrece un total cercano a sesenta mil (60.000) euros por serie; esto significa que cada uno entrega al portador del billete ganador seis mil (6.000) euros netos.

- Pedrea de cinco cifras: este premio especial reparte 1.794 premios de 1.000 euros para cada serie, con una recompensa individual de cien (100) euros por décimo.

- Aproximaciones al primer premio: hay dos aproximaciones al primer galardón, cada una valorada en 20.000 euros por serie y en 2.000 euros por décimo agraciado.

- Aproximaciones al segundo premio: se entregan dos aproximaciones al segundo premio, valoradas en 12.500 euros por serie y en 1.250 euros por décimo ganador.

- Aproximaciones al tercer premio: también hay dos aproximaciones a este tercer lugar del podio; cada una está valorada en 9.600 euros por serie y entrega un total de novecientos sesenta (960) euros a cada décimo agraciado con esta categoría de premios.

- Centenas del primer, segundo y tercer premio: para estas tres categorías se entregan noventa y nueve (99) centenas para cada uno de los números principales; esto significa que habrá un total de trescientos treinta y seis (99 x 3 + 99) billetes ganadores que recibirán mil (1.000) euros para cada serie o cien (100) euros netos individuales para el portador del número agraciado con la centena correspondiente.

- Centenas de los cuartos premios: serán entregados un total de ciento noventa y ocho (198) billetes ganadores que recibirán mil (1.000) euros para su serie o cien (100) netos individuales a los portadores del número agraciado con la centena correspondiente.

- Terminaciones primer, segundo y tercer premio: en estas tres categorías se entregan novecientos noventa y nueve (999) premios a los billetes ganadores; cada uno está valorado en mil (1.000) euros para su serie o cien (100) euros por décimo agraciado.

- Reintegros: esta categoría cuenta con un total de nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999) números premiados; cada uno recibe doscientos (200) euros por serie, lo que equivale a veinte (20) euros netos por décimo ganador.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una popular herramienta que permite enviar dinero entre personas de manera fácil, rápida y cómoda. A pesar de su uso generalizado, pocos saben que también se puede cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad utilizando esta plataforma. La pedrea es uno de esos premios que se pueden reclamar a través de Bizum, pero solo para aquellos premios inferiores a 2.000 euros.

Los pasos para cobrar el premio de la pedrea vía Bizum son muy sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Abre la app bancaria en tu teléfono móvil.

3. Genera un código QR desde la aplicación bancaria.

4. Muestra el código QR al trabajador en la administración para validar el cobro del premio.

Así de fácil es recibir el dinero del décimo ganador en tu cuenta bancaria utilizando Bizum.

Recuerda, aunque no te hayas llevado el Gordo o alguno de los grandes premios, cualquier recompensa económica siempre es bienvenida en estas fechas navideñas. ¡Feliz Navidad y mucha suerte en futuros sorteos!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.