13486, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 13486 que ha sido vendido en Madrid y Torrejón de Ardoz (Madrid). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda y eso no cambia en el caso del premio conocido como "la pedrea". La Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente en función del importe del premio ganado. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos y no tienen que pagar nada a Hacienda. Por ejemplo, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos y el ganador puede disfrutarlo íntegramente sin ninguna carga impositiva adicional.

A partir del importe establecido por encima (40.000 euros), hay que calcular un 20% de retención para Hacienda. Esto significa que si tu premio con la pedrea supera los 40.000 euros, tendrás que abonar el 20% de lo que exceda esa cantidad en concepto de impuestos. Por ejemplo, si has ganado una serie completa con la pedrea (1.000 euros) y tienes un décimo del número agraciado, recibirás 100 euros. Pero si ese décimo te ha dado un premio superior a los 40.000 euros, tendrás que pagar el 20% adicional sobre la parte que supere esa cifra.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrar tu premio de Lotería de Navidad en una administración de Loterías y Apuestas del Estado más cercana a ti. El proceso es sencillo y rápido: solo tienes que presentar tu décimo ganador y te entregarán el importe correspondiente en metálico o mediante Bizum.

En cambio, si el premio supera los 2.000 euros, estás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria personalizada o abrir una nueva cuenta para tal fin.

Es importante destacar que independientemente del importe del premio ganado con la pedrea (ya sea inferior o superior a los 2.000 euros), siempre se puede solicitar su ingreso directamente en una cuenta bancaria proporcionada por ti mismo al personal encargado del pago.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte un total de más de 2.500 millones de euros en premios, con 26 millones de décimos agraciados cada año. Estos son los principales premios que se pueden obtener:

1. El Gordo de Navidad: es el premio más esperado y deseado por todos. Consiste en un premio de 4.000.000 euros a la serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo ganador.

2. Segundo premio: este galardón otorga un premio de 1.250.000 euros por serie, lo que supone 125.000 euros al décimo.

3. Tercer premio: el tercer puesto también viene acompañado de una buena cantidad económica, con un premio total de 500.000 euros la serie (50.000 euros por décimo).

4. Cuartos Premios: en esta categoría hay dos números agraciados, cada uno con un importe total para la serie de 200.000 euros (20.000 euros al décimo).

5. Quintos Premios: se reparten ocho quintos premios, cada uno dotado con una suma total para la serie de 60.000 euros (6.000 euros al décimo).

6. Pedrea: conocida como "la pedrea", es uno de los premios más distribuidos entre los ganadores del sorteo. Consiste en un total de 1.794 premios de 1.000 euros la serie y 100 euros por décimo.

7. Aproximaciones al primer premio: se otorgan dos premios de 20.000 euros la serie y 2.000 euros por cada décimo agraciado, lo que supone una buena suma para los afortunados que estén cerca del número ganador.

8. Aproximaciones al segundo premio: también hay dos premios en esta categoría, con un importe de 12.500 euros a la serie y 1.250 euros por décimo agraciado.

9. Aproximaciones al tercer premio: igualmente, se reparten dos premios con un total de 9.600 euros la serie y 960 euros por décimo ganador.

10. Centenas del primer, segundo y tercer premio: cada uno tiene asignados un total de 99 premios de 1.000 euros la serie (100 euros por décimo). Estos números son los más cercanos al número ganador en términos numéricos.

11. Centenas de los cuartos premios: aquí hay aún más oportunidades para ganar, ya que se reparten un total de 198 premios con una suma total para la serie de 1.000 euros y 100 euros por décimo ganador.

12. Terminaciones del primer, segundo y tercer premio: se reparten un total de 999 premios de 1.000 euros la serie (100 euros por décimo) para las terminaciones que están más próximas al número ganador.

13. Reintegros: finalmente, hay 9.999 premios de 200 euros la serie (20 euros por décimo) destinados a los números que coincidan con la última cifra del Gordo de Navidad.

En conclusión, aunque no te haya tocado el Gordo en la Lotería de Navidad, siempre existe una pequeña esperanza con "la pedrea" y otros premios menores. Cada año se reparten miles de millones de euros en premios que pueden hacer más llevadera la Navidad para algunos afortunados ganadores. ¡Buena suerte!

