36157, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más esperados en España, y este año no ha sido una excepción. Entre la lista de números premiados se encuentra el número 36157 que ha sido vendido en Barcelona y en Logroño (La Rioja), ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

Cada año se reparten millones en premios en el sorteo navideño más esperado por todos: la Lotería de Navidad. En total, hay 26 millones de décimos que son agraciados con algún tipo de recompensa económica.

El Gordo es el primer y principal premio del sorteo navideño y consiste en un total de 4 millones de euros a repartir entre las diferentes series vendidas. Cada décimo premiado con el Gordo recibirá 400.000 euros.

El segundo premio es otro de los más esperados y reparte 1.250.000 euros por serie, lo que se traduce en 125.000 euros por décimo agraciado.

En tercer lugar, encontramos el tercer premio de la Lotería de Navidad, que consiste en un premio de 500.000 euros por serie, es decir, 50.000 euros por décimo ganador.

Los cuartos premios son dos y cada uno está agraciado con una cantidad de 200.000 euros por serie, lo que equivale a 20.000 euros por décimo.

Por su parte, los quintos premios son ocho en total y cada uno está dotado con una cantidad de 60.000 euros la serie, es decir, 6.000 euros por cada décimo ganador.

Además de estos grandes premios mencionados anteriormente, también existen otros premios menores pero igualmente emocionantes:

La pedrea es uno de los más populares y reparte un total de 1.794 números agraciados con un premio individual de 1.000 euros la serie (100 euros al décimo).

Las aproximaciones al primer, segundo y tercer premio otorgan dos galardones para cada posición: las aproximaciones al primer se llevan consigo un total de 20.000€ la serie (2.000€ al décimo), mientras que las aproximaciones al tercer tienen una cuantía similar a las anteriores rondando los 9.600€ la serie (960€ al décimo).

Los premios a las centenas del primer, segundo y tercer premio son galardones de 1.000 euros la serie (con 100 euros por décimo premiado), mientras que las centenas de los cuartos premios están dotadas con una cifra similar.

También se reparten numerosos premios a las terminaciones del primer, segundo y tercer premio, con una cifra total de 999 ganadores en cada categoría.

Por último, los reintegros son uno de los premios más comunes y reparten un total de 9.999 ganadores con un importe individual de 200 euros la serie (20 euros por décimo).

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa para aquellos que no están familiarizados con sus términos específicos. Aunque se repite todos los años, ciertos conceptos pueden llevarnos a confusión. Es importante entender primero lo que tenemos entre nuestras manos cuando compramos un boleto ganador.

El número es el elemento más básico en el sorteo navideño. Se trata simplemente de las cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo existen un total de 100.000 números diferentes (del 0 al 99999).

El décimo es probablemente el término más conocido y utilizado por todos nosotros cuando hablamos sobre la Lotería de Navidad. Un décimo es cada uno de los boletos o papeles que compramos para participar en el sorteo navideño. Como su nombre indica, representa una décima parte del billete completo. Aunque los décimos pueden tener el mismo número o no, todos tienen un precio de 20 euros. Cabe destacar que de cada número existen 1.950 décimos disponibles para su venta.

El billete, por otro lado, está formado por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo de un "décimo". Al comprar un billete completo (los diez décimos), se debe desembolsar una cantidad total de 200 euros en lugar de los 20 euros que cuesta cada décimo individualmente. Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar 4 millones de euros en lugar del premio correspondiente a un único décimo.

La serie es uno de los términos más confusos para muchos jugadores. Una serie en el sorteo navideño es un conjunto formado por todos los billetes correspondientes a cada número participante. En otras palabras, una serie consta de 100.000 billetes diferentes (representando todos los números) y cada uno contiene diez décimos individuales.

En este año particular, la Lotería de Navidad cuenta con la participación total de 185 series diferentes (lo que equivale a unos asombrosos 1.850 millones de décimos disponibles para su venta). Es importante entender estas diferencias antes y después del sorteo para poder reclamar adecuadamente cualquier premio obtenido.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo navideño reparte numerosos premios entre sus participantes y uno especialmente destacado es la pedrea. Concretamente, se agracian un total de 1.794 números con este premio tan especial. Cada número premiado con la pedrea recibe un premio individual de 1.000 euros por serie, lo que se traduce en 100 euros por cada décimo ganador.

Aunque no es el premio más alto del sorteo, la pedrea es muy popular y esperada debido a su gran cantidad de números agraciados. Es una alegría para aquellos que tienen la suerte de ser uno de los afortunados ganadores y recibir ese dinero extra antes de las fiestas navideñas.

En resumen, la Lotería de Navidad reparte numerosos premios en diferentes categorías y cuantías. Desde el Gordo hasta los quintos premios, pasando por las aproximaciones y centenas, cada uno tiene su propia importancia y emoción para los participantes. La pedrea es uno de los premios más comunes pero igualmente emocionantes, con una gran cantidad de números agraciados que reciben un generoso premio económico. Aunque no sea el Gordo, ganar la pedrea siempre es una buena noticia para empezar la Navidad con una sonrisa y un poco más de dinero en el bolsillo.

