02564, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 02564 que ha sido vendido en Jerez de los Caballeros (Badajoz), en Sort (Lleida), en Monforte de Lemos (Lugo), en Béjar (Salamanca), en La Roda de Andalucia, San Juan de Aznalfarache y Sevilla (Sevilla), en El Vendrell (Tarragona), en Illescas (Toledo) y en Alzira (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

26 millones de décimos son premiados cada año con la Lotería de Navidad. Más allá del esperado Gordo y otros grandes premios, esta lotería reparte una gran cantidad y variedad de recompensas económicas para aquellos que tengan suerte en el sorteo navideño.

El Gordo: El primer y más importante premio es conocido como "El Gordo". Consiste en un monto total acumulado para todos los billetes ganadores que asciende a 4 millones por serie y se traduce en un premio de 400.000 euros por décimo.

Segundo premio: El segundo premio es otra gran recompensa, con un total de 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros por décimo.

Tercer premio: El tercer premio ofrece un total de 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo ganador.

Cuartos premios: Los cuartos premios ofrecen una suma de 200.000 euros por serie y 20.000 euros por décimo agraciado.

Quintos premios: Hay ocho quintos premios en la Lotería de Navidad, cada uno dotado con una suma de 60.000 euros por serie, lo que equivale a un premio individual de 6.000 euros por décimo ganador.

Pedrea de cinco cifras: La pedrea es uno de los premios más comunes en la Lotería de Navidad, repartiendo un total de 1.794 premios con una cuantía fija de 1.000 euros cada uno a nivel nacional.

Aproximaciones al primer, segundo y tercer premio: Además, existen aproximaciones para los tres principales números ganadores del sorteo navideño, otorgando dos series adicionales con un monto acumulado para cada uno que asciende a los siguientes valores:

- Aproximaciones al primer premio: Dos series con un valor total acumulado para cada una de ellas en torno a los 20 mil euros.

- Aproximaciones al segundo premio: Dos series con un valor total acumulado para cada una en torno a los 12 mil quinientos euros.

- Aproximaciones al tercer premio: Dos series con un valor total acumulado para cada una en torno a los 9 mil seiscientos euros.

Centenas de los premios principales: La Lotería de Navidad también ofrece premios a las centenas de los números ganadores. Hay un total de 99 premios para cada una de las tres primeras centenas del primer, segundo y tercer premio, con un valor acumulado por serie que asciende a 1.000 euros y un valor individual por décimo ganador de 100 euros.

Terminaciones del primer, segundo y tercer premio: Cada uno de los tres principales números ganadores tiene asociadas aproximadamente 999 terminaciones para la Lotería de Navidad. Cada terminación tiene un valor acumulado por serie estimado en torno a los 1.000 euros y un valor individual por décimo ganador también estimado en 100 euros.

Reintegros: Por último, están los reintegros para aquellos billetes que coincidan con el número completo del primero, segundo o tercer premio. Hay un total de 9.999 reintegros disponibles, cada uno dotado con una suma fija estimada en torno a los 200 euros por serie (20 euros por décimo).

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional es uno muy esperado durante la temporada navideña en España. Se celebra todos los años el día 22 de diciembre y reparte la increíble suma total estimada en más de dos mil quinientos millones (2.520 millones) de euros entre sus diferentes categorías y premios.

El sorteo está compuesto por un total exacto e inamovible de noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (99.999) números, cada uno de ellos representado por una bola específica en los dos bombos de la Lotería Nacional.

El primer bombo contiene las bolas con los números, mientras que el segundo bombo contiene las bolas con los premios. Durante el sorteo, se extrae una bola del primer bombo para determinar el número ganador y, a continuación, se extrae una bola del segundo bombo para asignar un premio a ese número.

En total, se emiten ciento setenta y dos millones (172 millones) de décimos para la Lotería de Navidad. Cada billete está dividido en diez décimos individuales, lo que significa que hay ciento ochenta series de cien mil billetes cada una. El precio de cada décimo es de veinte euros.

La Lotería de Navidad es conocida como el sorteo con más premios en España. En total, hay veintiséis millones (26 millones) de décimos ganadores repartidos tras el sorteo del 22 de diciembre.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, ¡nada más lejos de la realidad! De hecho, la pedrea riega España con un total estimado de cerca de un millón setecientos noventa y cuatro mil (1.794.000) euros en premios. ¡Ahí es nada! El matiz viene dado por tratarse estos premios con cuantías mucho menores al Gordo o al resto de los principales premios ofrecidos por la Lotería Nacional durante estas fechas especiales. Así pues, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una de ellas recibirá un premio individual de 100 euros libres de impuestos por décimo ganador.

