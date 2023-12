83819, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 83819 que ha sido vendido en San Pedro Alcantara (Málaga). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona impaciente o te preocupa que tu décimo premiado en la Lotería de Navidad pueda caducar pronto, déjame decirte que tienes tiempo más que suficiente para cobrarlo. Los décimos agraciados tienen una fecha límite para su cobro: tres meses después del día del sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo de 2024.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en el sorteo navideño y tu décimo está dañado o roto por alguna razón (como haberlo metido en la lavadora), es importante que no intentes repararlo tú mismo. Pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva sería considerado un intento de falsificación. En su lugar, lo mejor que puedes hacer es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar su autenticidad. Si el décimo está demasiado dañado y no pueden confirmar su autenticidad, es probable que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado, quienes a su vez lo remitirán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para comprobar su autenticidad.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, si has sido agraciado con un premio igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrarlo en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Tanto los décimos agraciados con la pedrea como otros premios se pueden cobrar en metálico o incluso mediante Bizum. Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

Recuerda que tener un décimo premiado en la Lotería de Navidad puede ser motivo de alegría y un pequeño empujón económico para estas fiestas. Asegúrate siempre de revisar tus décimos cuidadosamente antes del sorteo y guarda bien aquellos que resulten ganadores para evitar cualquier inconveniente posteriormente.

La pedrea es solo uno de los muchos premios que reparte este popular sorteo navideño, así que mantén la ilusión hasta el final y ¡buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.