El 45036, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 45036 que ha sido vendido, entre otros, en Almería, en Barcelona, en Loiu (Bizkaia), en Figueres y Llançà (Girona), en Madrid, en Alcalá de Guadaira, Morón de la Frontera y Sevilla (Sevilla) y en Seseña (Toledo). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. No siempre fue así, ya que al principio y durante muchos sorteos los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos y solo consistían en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Sin embargo, a partir de los años 40 del siglo XX se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso en los décimos. Esta tradición perdura hasta hoy en día.

Este año, el diseño estampado en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es La Natividad del Maestro Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se encuentra expuesto en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad tiene más de 200 años de historia y se ha convertido en toda una "institución". Tuvo lugar por primera vez en diciembre de 1812, en plena invasión napoleónica. En aquel momento, Cádiz era la única región que resistía el avance del ejército francés y necesitaba recaudar fondos para hacer frente al coste elevado de la Guerra de Independencia.

Desde entonces, el sorteo se ha celebrado todos los años. En sus primeras ediciones se llevó a cabo en Andalucía y posteriormente se trasladó a Madrid. No fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando apareció por primera vez el nombre "Lotería de Navidad", aunque pasaron cinco años más hasta que los décimos llevaran este nombre impreso.

Incluso durante la Guerra Civil Española, el sorteo no dejó de celebrarse. A pesar del país dividido entre republicanos y nacionales, ambos bandos organizaron sorteos paralelos pero diferentes.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario reparte premios entre los 99.999 números que participan. De todos estos números agraciados con algún premio menor al Gordo, destacan los premios conocidos como "pedreas". Estos son aquellos números cuyas cuatro últimas cifras coinciden con las del Gordo pero no son agraciados con el premio principal.

En el caso de la pedrea, se premian 30 números que reciben 1.000 euros cada uno. En total, se reparten 1.794.000 euros en premios de la pedrea, alegrando a muchos jugadores que pueden recuperar su inversión o disfrutar de un regalo especial para estas fechas.

Si quieres consultar todos los números premiados con 1.000 euros en la Lotería de Navidad, puedes hacerlo en el sitio web de 20Minutos.es o utilizando el comprobador oficial de décimos.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.