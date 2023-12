72234, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 72234 que ha sido vendido en Palma de Mallorca (Illes Balears) y en Madrid. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad 2023 y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y está estropeado o porque se rompió un trozo, no te apresures a tomar medidas que no tienen vuelta atrás. Una de las peores cosas que puedes hacer es intentar pegar los trozos con pegamento, cinta adhesiva o cualquier otra idea "loca". Esto haría que se considere un intento de falsificación.

La mejor opción es acudir a una administración de loterías para verificar su autenticidad. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar dicha autenticidad, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. Estos, a su vez, lo enviarán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para tratar de comprobar que se trata efectivamente de un boleto auténtico.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia 30 números con la pedrea, los cuales son seleccionados entre los 99.999 números que participan en el sorteo. La pedrea reparte un total de 1.794.000 euros que "riegan" toda España con cierta alegría de consolación. Aunque no es el premio al que todos aspiran y desean, es suficiente para recuperar el dinero invertido y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos y familiares.

Puedes consultar todos los números premiados con 1.000 euros en la Lotería de Navidad en diferentes medios como 20Minutos.es o utilizando directamente el comprobador oficial.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos; consistían únicamente en un número, nombre del sorteo y fecha.

Sin embargo, esta "norma" cambió a partir del siglo XX. Fue entonces cuando comenzó la tradición actual de incorporar una imagen relacionada con la Navidad y su carácter religioso en los décimos.

Este año, la obra plasmada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es La Natividad del Maestro Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se encuentra en exhibición en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús y consta de tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

