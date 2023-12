01274, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 01274 que ha sido vendido en Laredo (Cantabria), en Algeciras (Cádiz), en Guitiriz (Lugo), en Collado Villalba y Madrid (Madrid), en Yecla (Murcia) y en Xirivella (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas en España. Es fácil, rápido y cómodo utilizarla para cobrar algunos premios de Lotería de Navidad como la pedrea (premios inferiores a 2.000 euros). Los pasos para cobrar el premio vía Bizum son sencillos:

1) Acércate a una administración de lotería.

2) Entra en la app móvil o web del banco que tengas asociado a tu cuenta Bizum.

3) Genera un código QR desde tu aplicación bancaria.

4) Muestra al trabajador o trabajadora en la administración dicho código QR para validarlo.

Así es como puedes recibir el dinero correspondiente a tu décimo de Lotería de Navidad premiado con la pedrea. De manera instantánea y directa, el dinero será depositado en la cuenta bancaria asociada a tu Bizum.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad tiene más de 200 años de historia y se ha convertido en una tradición arraigada en España. La primera edición del sorteo se llevó a cabo en diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica. Cádiz fue el lugar donde se celebró por primera vez, impulsado por Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias. En aquel momento, era necesario recaudar fondos para hacer frente al elevado costo que implicaba la Guerra de Independencia contra Francia.

A lo largo del tiempo, el sorteo fue trasladándose desde Andalucía hasta Madrid y adquirió diferentes nombres antes de ser conocido como Lotería de Navidad. No fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo referencia oficial al nombre actual. Aunque no fue sino hasta cinco años después cuando los primeros décimos ya figuraban impresos con el nombre "Sorteo Extraordinario". Incluso durante la Guerra Civil española, el sorteo continuó celebrándose, aunque hubo sorteos paralelos organizados por los bandos republicanos y nacionales debido a la división del país.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin los niños y niñas del colegio de San Ildefonso, quienes tienen la importante misión de cantar los números premiados durante el sorteo. Esta tradición navideña se remonta a 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño del colegio fue el primero en cantar los números ganadores de la lotería. Desde entonces, los niños de San Ildefonso han puesto su voz a la banda sonora del 22 de diciembre.

Cada año, decenas de niños se presentan como voluntarios para tener la oportunidad de subirse al escenario y cantar los premios. Sin embargo, no cualquiera puede participar, ya que deben cumplir con ciertos requisitos como tener más de ocho años y poseer una buena voz o fluidez verbal.

En resumen, la pedrea es uno de los premios menores que se reparten en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad. Aunque no sea un premio millonario, recibir 100 euros por décimo puede ser una alegría para muchos ganadores. Cobrar este premio a través del servicio Bizum es rápido y sencillo. Además, es interesante conocer el origen histórico del sorteo y valorar el papel fundamental que desempeñan los niños del colegio San Ildefonso al cantar los números ganadores durante este evento tan esperado cada año.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.