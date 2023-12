El 38940, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 38940 que ha sido vendido, entre otros, en Azuaga (Badajoz), en Alcora (Castellón), en Huelva, en Jaén, en Tremp (Lleida), en Madrid, en Málaga, en Sevilla, en Segur de Calafell (Tarragona) y en Alberic (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo de Lotería de Navidad está compuesto por 99.999 números (y bolas). Todas estas se colocan dentro de uno de los famosos bombos utilizados en este sorteo especial. El otro bombo es utilizado para contener los diferentes premios disponibles para repartir entre los afortunados ganadores.

Este tradicional sorteo se celebra todos los años el día 22 de diciembre y reparte una increíble cantidad total en premios: nada menos que 2.520 millones de euros.

Para llevar a cabo este sorteo extraordinario se emiten un total de 172 millones de billetes (décimos) divididos en 180 series de 100 mil billetes cada una. Cada billete se divide, a su vez, en 10 décimos, y el precio de cada uno es de 20 euros.

La Lotería de Navidad es conocida por ser el sorteo que más premios reparte en toda España, con un total de 26 millones de décimos premiados tras la celebración del sorteo.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas debido a su facilidad y rapidez. Sin embargo, lo que muchos no saben es que también se puede utilizar Bizum para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, incluyendo la pedrea (premios inferiores a 2.000 euros).

Los pasos para cobrar el premio de la pedrea mediante Bizum son bastante sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Accede a la aplicación móvil o web del banco donde tengas tu cuenta bancaria.

3. Genera un código QR utilizando la opción correspondiente en tu app bancaria.

4. Muestra al trabajador(a) encargado(a) en la administración de lotería el código QR generado para validar y recibir tu premio.

Así podrás recibir al instante y directamente en tu cuenta bancaria los fondos correspondientes al décimo ganador.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a los diferentes términos utilizados en este sorteo tan especial. Es importante comprender correctamente cada uno de estos términos antes que nada, especialmente si has resultado ganador/a.

Número: Es una cifra de cinco dígitos impresa en cada décimo. En el sorteo de la Lotería de Navidad existen un total de 100.000 números posibles, desde el 0 hasta el 99.999.

Décimo: Probablemente sea el término más familiar y conocido por la mayoría de las personas. Se trata del billete o papel que compramos para participar en el sorteo. Como su nombre indica, es la décima parte de un billete completo (que está compuesto por 10 décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o varios décimos, los cuales pueden tener el mismo número o diferentes números, pero siempre tienen un costo fijo de 20 euros cada uno. De cada número existen a disposición 1.950 décimos para su venta.

Billete: Un billete completo en la Lotería de Navidad consta de diez décimos del mismo número, es decir, no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete implica desembolsar una cantidad mayor, ya que su precio es de 200 euros (10 veces más que un décimo individual). En caso de resultar ganador/a con el Gordo (el premio principal), recibirás cuatro millones de euros en total si posees un billete completo.

Serie: Este término puede resultar más confuso para muchas personas. Una serie está conformada por todos los billetes (décimos) correspondientes a cada uno de los números participantes durante todo el sorteo extraordinario de la Lotería Navideña. Cada serie tiene exactamente 100 mil billetes y estos a su vez están compuestos por diez décimos cada uno. En esta edición particular del sorteo extraordinario se pusieron a la venta 185 series, lo que equivale a un total de 1.850 millones de décimos disponibles.

Así que, si has resultado agraciado con la pedrea en el sorteo de la Lotería de Navidad, ¡felicidades! Aunque no sea un premio millonario, esos 100 euros por décimo pueden ser una gran ayuda para disfrutar un poco más de las festividades navideñas y enfrentar los gastos extras que suelen surgir en estas fechas tan especiales. No olvides cobrar tu premio utilizando alguna opción como Bizum y aprovechar al máximo tu suerte en este tradicional sorteo español.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.