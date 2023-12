30704, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España, y este año no ha sido la excepción. Los números premiados se han dado a conocer, y entre ellos se encuentra el número 30704 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Puerto del Carmen y Teguise (Las Palmas), en Archidona y Fuengirola (Málaga), en Barco de Valdeorras (Ourense), en Illa de Arousa (Pontevedra), en Soria, en Alfara del Patriarca (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Si eres uno de los afortunados poseedores de este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad tiene más de 200 años de historia y se ha convertido en toda una "institución" en España. Se celebró por primera vez en diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica. En aquel entonces, Cádiz resistía al avance francés y necesitaba recaudar fondos para hacer frente a los costos de la Guerra de Independencia.

En sus inicios, el sorteo se realizaba en Andalucía y luego fue trasladado a Madrid. No fue hasta el año 1892 que apareció por primera vez el nombre "Lotería de Navidad", aunque cinco años después ya figuraban impresos los primeros décimos con ese nombre.

Incluso durante la Guerra Civil española, el sorteo continuó celebrándose. A pesar del país dividido en dos facciones enfrentadas (republicanos y nacionales), ambos bandos organizaron sorteos paralelos y diferentes.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si tienes la mala suerte de que tu décimo premiado se dañe, ya sea porque lo metiste en la lavadora o porque se rompió, no debes intentar pegarlo con cinta adhesiva u otras soluciones. Esto podría ser considerado como un intento de falsificación y hacer que el décimo sea invalidado.

La mejor opción es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar la autenticidad del décimo. Si está demasiado dañado y no pueden confirmar su autenticidad, lo enviarán a Loterías y Apuestas del Estado. Estos a su vez lo remitirán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para comprobar su autenticidad.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo consta de 99.999 números (y bolas) que están contenidos en los bombos utilizados en la Lotería de Navidad. Durante el sorteo, primero se extrae una bola del bombo con los números y luego otra del bombo con los premios.

El sorteo se celebra cada año el 22 de diciembre y reparte una increíble suma total de 2.520 millones de euros en premios. Se emiten un total de 172 millones de décimos: 180 series compuestas por 100.000 billetes cada una. Cada billete se divide en diez décimos, con un costo individualizado por cada uno de 20 euros.

La Lotería de Navidad es conocida por ser el sorteo que más premios reparte en España. Después del 22 de diciembre, un total de 26 millones de décimos resultan agraciados.

En resumen, la Lotería de Navidad es un evento histórico y tradicional en España. Aunque ganar el Gordo es el sueño de todos, la pedrea también ofrece una alegría extra a aquellos que poseen un décimo del número premiado. Además, si tienes la suerte de obtener un premio y tu décimo se daña, es importante seguir los procedimientos adecuados para asegurar su validez. Por último, el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad reparte una gran cantidad de dinero en premios cada año y es uno de los eventos más esperados durante las fiestas navideñas en España.

