43058, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados de su edición anual. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 43058 que ha sido vendido, entre otros, en Dénia (Alicante), en Barcelona, en Huelva, en Jaén y Úbeda (Jaén), en Madrid, en Guardo y Palencia (Palencia), en Sevilla y en Alaquàs (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea recibe 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número ganador, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. En el caso del Gordo de Navidad, el segundo o tercer premio, sí es necesario tributar; sin embargo, al acudir a una entidad financiera autorizada para reclamar tu premio y cobrarlo, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Esto aplica aún más en los casos de premios menores como la pedrea, ya que están exentos de carga impositiva.

La diferencia entre un décimo y una participación

Aunque ambos implican jugar a la Lotería de Navidad, hay una diferencia importante entre tener un décimo y tener una participación. Al adquirir un décimo estás apostando 20 euros por un número específico. Ese décimo es tuyo y cualquier premio que le corresponda será exclusivamente para ti (siempre y cuando no lo hayas compartido). Además, los décimos son emitidos directamente por las administraciones de lotería.

En cambio, las participaciones son diferentes. En primer lugar, las participaciones son creadas por personas, asociaciones o empresas, no por la administración. Se trata de fracciones de un décimo y, por lo tanto, su coste y premio son inferiores a los del décimo completo. Es importante tener en cuenta que a veces el precio de una participación puede ser más alto que la cantidad real jugada. Esto ocurre cuando se compran participaciones para viajes de estudios o asociaciones benéficas.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia 30 números con la pedrea entre los 99.999 números que conforman el sorteo. La pedrea reparte un total de 1.794.000 euros que se distribuyen por toda España brindando cierta alegría y consuelo a muchos jugadores. Aunque no es el premio al que todos aspiran y desean, es suficiente para recuperar lo invertido en el décimo y tal vez hacer un buen regalo o celebrarlo con amigos y familiares.

Si quieres consultar todos los números premiados con 1.000 euros en la Lotería de Navidad puedes hacerlo en el sitio web del diario 20Minutos.es o utilizando directamente el comprobador oficial de décimos.

Así que si has sido agraciado con uno o más décimos del número 43058 en la pedrea de este año, ¡enhorabuena! Aunque no sea un gran premio económico, es una alegría adicional para comenzar la Navidad con un poco de dinero extra. Recuerda que no es necesario declararlo a Hacienda y que el premio varía dependiendo de si tienes un décimo completo o solo una participación. Disfruta de tu premio y aprovecha esta oportunidad para hacer algo especial en estas fiestas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.