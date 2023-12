51961, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 51961 que ha sido vendido, entre otros, en Almansa y La Roda (Albacete), en Benidorm (Alicante), en Cuenca, en Sant Feliu de Guíxols (Girona), en Madrid, en Murcia, en Málaga y en Burjassot y Mislata (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrar tu premio de Lotería de Navidad en una administración oficial autorizada para ello. El importe del premio se podrá cobrar en metálico o mediante transferencia vía Bizum si así lo prefieres y las condiciones lo permiten.

En cambio, si tu premio supera los 2.000 euros, estás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria correspondiente.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día del sorteo (22 de diciembre), una vez finalizado y verificadas las extracciones, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

El método para cobrar el premio puede variar según la cantidad ganada. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, tienes la opción de cobrar tu premio a través de Bizum o en efectivo.

En el caso de los premios superiores a esa cantidad, será necesario acudir obligatoriamente a una entidad financiera autorizada para realizar el cobro correspondiente.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad 2023 y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y está estropeado o porque se rompió un trozo, no debes intentar repararlo por tu cuenta. Pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva sería considerado un intento de falsificación y podría invalidar el décimo.

La mejor opción es acudir directamente a una administración oficial de Loterías para que puedan verificar la autenticidad del décimo. Si el daño es considerable y no pueden confirmar su autenticidad, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. Desde allí será remitido a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para que lleven a cabo las comprobaciones necesarias y determinen si se trata de un boleto auténtico.

Recuerda que es importante conservar tus décimos en buen estado para evitar cualquier complicación al reclamar el premio. Siempre es recomendable guardarlos en un lugar seguro y protegido.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.