51543, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 51543 que ha sido vendido en Granada. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad es toda una "institución" con más de 200 años de historia. Tuvo lugar por primera vez en diciembre de 1812 en Cádiz, durante la invasión napoleónica. En aquel momento, España estaba luchando contra Francia y necesitaba recaudar fondos para financiar la Guerra de Independencia. El primer sorteo tuvo lugar en Cádiz debido a que era la única región que resistía el avance del ejército francés.

Desde entonces, el sorteo se ha celebrado todos los años. Inicialmente se realizaba en Andalucía y luego se trasladó a Madrid. Aunque al principio no se conocía como Lotería de Navidad, fue en diciembre de 1892 cuando apareció por primera vez este nombre en referencia al sorteo navideño. Cinco años después, los décimos impresos ya llevaban el nombre completo "Sorteo Extraordinario de Navidad".

A pesar incluso de las dificultades durante la Guerra Civil española, el sorteo de Navidad continuó celebrándose. Durante este período, republicanos y nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes debido a la división del país.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a los términos utilizados. Aunque se repite cada año, las palabras como décimo, billete, número y serie pueden generar cierta confusión. Es importante entender qué significan estos términos, especialmente si has resultado premiado.

- Número: se refiere a las cinco cifras que aparecen impresas en el décimo. En el Sorteo de Lotería de Navidad hay 100.000 números disponibles (del 0 al 999.999).

- Décimo: es el boleto o papel que compramos para participar en el sorteo. Como su nombre indica, representa la décima parte de un billete completo (compuesto por diez décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos con el mismo número por un precio unitario de 20 euros. De cada número existen 1.950 décimos impresos.

- Billete: los billetes están formados por diez décimos del mismo número. Comprar un billete completo para la Lotería de Navidad implica desembolsar 200 euros (10 veces más que el precio de un solo décimo). Si resulta premiado con el Gordo, ganarás cuatro millones de euros.

- Serie: este es uno de los términos más confusos para muchas personas. Una serie es un conjunto formado por todos los billetes disponibles para cada número del sorteo de Lotería de Navidad. En cada edición, la Lotería de Navidad cuenta con 185 series disponibles, lo que significa un total de 1.850 millones de décimos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos de la Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. En los primeros sorteos y durante muchos años, los décimos no llevaban ninguna imagen impresa. Simplemente mostraban el número del sorteo, el nombre y la fecha.

Esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX. A partir de entonces, se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso en los décimos.

En esta edición del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre, la obra plasmada en los décimos es "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Esta pintura data del año 1470 y se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Estas son algunas curiosidades sobre el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que quizás desconocías hasta ahora. Si tienes suerte y tu número ha sido premiado con algún premio menor como la pedrea, podrás disfrutar un poco más las fiestas navideñas con un dinerillo extra en tu bolsillo. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.