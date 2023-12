71228, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 71228 que ha sido vendido, entre otros, en Albacete, en Elche (Alicante), en Barcelona, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Cuenca, en Madrid, en San Pedro del Pinatar (Murcia), en Málaga y en Alfara del Patriarca y Manises (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen de los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. No siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos; consistían solo en un número, el nombre del sorteo y la fecha en que se celebraba.

Sin embargo, esta "norma" cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando comenzó la actual tradición de incorporar una imagen relacionada con las festividades navideñas y el carácter religioso que las rodea.

Este año podemos encontrar en los décimos del sorteo del 22 de diciembre una obra maestra del arte: La Natividad del Maestro de Sopetrán. Este cuadro, que data de 1470 y se exhibe en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. Se trata realmente de un conjunto que incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad, no es lo mismo tener un décimo que una participación. Jugar con un décimo implica apostar 20 euros por un número específico. Ese décimo es tuyo y, por tanto, cualquier premio que te corresponda será únicamente para ti (siempre y cuando no lo hayas compartido con otras personas). Además, los décimos son emitidos directamente por las Administraciones.

En cambio, las participaciones funcionan de manera diferente. Estas son creadas por personas, asociaciones o empresas en lugar de ser emitidas por las Administraciones oficiales. Las participaciones son fracciones de un décimo y su precio es inferior a los 20 euros habituales. Por lo tanto, también lo es su premio correspondiente. Es importante tener en cuenta que a veces el costo de una participación puede ser mayor al valor real del número jugado. Esto ocurre cuando se compran participaciones relacionadas con viajes escolares o asociaciones benéficas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo se compone de 99.999 números (y bolas) colocados dentro de uno de los famosos bombos utilizados en la Lotería Nacional española para realizar los sorteos. El otro bombo contiene los premios. Durante el sorteo, se extrae una bola del bombo de los números y luego otra del bombo de los premios.

Este sorteo extraordinario se celebra todos los años el 22 de diciembre y reparte un total de 2.520 millones de euros en premios. Se emiten 172 millones de décimos en total, lo que equivale a 180 series compuestas por 100.000 billetes cada una. Cada billete se divide en 10 décimos, con un costo individual de 20 euros.

La Lotería de Navidad es el sorteo nacional que más premios reparte en España. En total, hay 26 millones de décimos que resultan ganadores tras el sorteo del día 22 de diciembre.

En conclusión, la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados y populares durante las fiestas navideñas en España. Aunque no todos pueden llevarse el codiciado Gordo, la pedrea y otros premios menores como la terminación especial o las aproximaciones también pueden alegrar las fiestas a muchos afortunados ganadores. Además, cada año se incorpora una obra maestra del arte como imagen representativa en los décimos, añadiendo un toque cultural al evento.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.