29551, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 29551 que ha sido vendido, entre otros, en Miño (A Coruña), en Barcelona, en Bilbao (Bizkaia), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Fraga y Sariñena (Huesca), en Madrid, en Ojén (Málaga), en Sevilla y en Valencia. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrar tu premio de Lotería de Navidad en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. El premio, incluidos los décimos agraciados con la pedrea, se podrá cobrar en metálico o vía Bizum. En cambio, si el premio es superior a los 2.000 euros, estás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ya es toda una "institución" con más de 200 años de historia. Fue en diciembre de 1812, en plena invasión de Napoleón, cuando tuvo lugar el primer sorteo navideño. Cádiz fue donde nació esta tradición, fruto de una idea del ministro Ciriaco González Carvajal del Consejo y Cámara de Indias. En ese momento, era la única región que resistía el envite napoleónico y urgía recaudar dinero para hacer frente al elevado coste de la Guerra de la Independencia contra Francia.

Desde entonces, el sorteo continuó celebrándose, primero en Andalucía y luego en Madrid. Sin embargo, al principio no se conocía como Lotería de Navidad. Para ello hubo que esperar hasta el 23 de diciembre de 1892. Fue entonces cuando se produjo la primera referencia al nombre actual. Aun así, no fue hasta cinco años después cuando los primeros décimos ya figuraban impresos con el nombre "Sorteo Extraordinario".

El apego y relación entre este sorteo y España es tal que ni siquiera durante la Guerra Civil dejó de celebrarse. De hecho, al quedar el país dividido en dos facciones (republicanos y nacionales), ambos bandos organizaron sorteos paralelos y diferentes.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo anual reparte numerosos premios a lo largo del día. Sin embargo, el premio más numeroso y que llega a más gente es el de la pedrea. En total, hay 1.794 números agraciados con la pedrea. Cada uno de estos números está premiado con 1.000 euros por serie, lo que significa 100 euros por décimo con el número ganador.

En resumen, la Lotería de Navidad es un evento tradicional en España con una larga historia. Aunque ganar la pedrea no te convertirá en millonario, los 100 euros por décimo pueden ser un regalo bienvenido durante las fiestas navideñas. Recuerda que puedes cobrar tu premio en efectivo si es igual o inferior a los 2.000 euros, pero si es superior, deberás acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

La Lotería de Navidad continúa siendo una ilusión para muchas personas durante las fiestas y sigue repartiendo alegría y esperanza año tras año. Así que no pierdas la oportunidad de participar y quién sabe si podrías ser uno de los agraciados con un premio mayor en futuras ediciones del sorteo navideño más famoso de España.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.