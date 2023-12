El 91977, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 91977 que ha sido vendido en Ripollet (Barcelona), en San Clemente (Cuenca), en Almodóvar del Río (Córdoba), en Sort (Lleida), en Villaviciosa de Odón (Madrid) y en Santa Cruz de Tenerife. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo extraordinario del Sorteo Extraordinario se celebra cada año el día 22 de diciembre y es uno de los más esperados en España debido a sus altos montos en juego y al ambiente festivo que suele rodearlo durante todo el día.

El sorteo está compuesto por un total de 99.999 números (y bolas) que se colocan dentro de bombos dedicados exclusivamente para ello.

La mecánica del sorteo consiste en ir sacando una bola del bombo donde están todos los números disponibles y luego otra bola del bombo de los premios, donde están todas las cuantías. De esta manera, se va asignando un premio a cada número que sale.

En total, el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad reparte 2.520 millones de euros en premios. Este año se emitieron 172 millones de décimos (180 series), con un coste de 20 euros cada uno. Cada billete se divide en 10 décimos para su venta.

La Lotería de Navidad es conocida por ser el sorteo que más premios reparte en España. En total, son 26 millones de décimos los que acaban siendo premiados tras el sorteo del día 22 de diciembre.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio menor comparado con otros, la pedrea tiene un gran impacto económico al repartir la cantidad total de 1.794.000 euros en premios.

El matiz viene dado por el hecho de que estos premios son cuantías mucho menores en comparación con el Gordo y otros grandes premios del Sorteo Extraordinario.

A pesar del monto reducido, hay miles de personas agraciadas con la pedrea y cada una recibirá un pago libre de impuestos por valor de 100 euros por décimo ganador.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario reparte más de dos mil quinientos millones de euros entre sus diferentes categorías y modalidades:

- El Gordo: Un único primer premio consistente en cuatro millones de euros para el billete completo (400 mil euros por décimo).

- Segundo Premio: Un segundo puesto dotado con 1.250.000 euros por serie (125 mil euros al décimo).

- Tercer Premio: Un tercer puesto que reparte un total de 500.000 euros por serie (50 mil euros por décimo).

- Cuartos Premios: Dos cuartos premios, cada uno agraciado con 200.000 euros la serie y 20.000 euros el décimo.

- Quintos Premios: Ocho quintos premios de 60.000 euros la serie, es decir, 6.000 euros por cada décimo ganador.

- Pedrea de cinco cifras: Se reparten un total de 1.794 premios de 1.000 euros la serie y 100 euros por décimo.

- Aproximaciones al primer premio, segundo premio y tercer premio: Cada una de estas categorías tiene dos aproximaciones dotadas con cantidades diferentes dependiendo del puesto y del número agraciado.

- Centenas del primer, segundo y tercer premio: Se reparten un total de 99 premios en cada categoría, dotados también con cantidades diferentes dependiendo del número agraciado.

- Terminaciones del primer, segundo y tercer premio: Nuevamente se entregan un total de 999 premios en cada categoría, siendo las cantidades iguales a las mencionadas anteriormente.

- Reintegros: Por último, se encuentran los reintegros que consisten en nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999) números que reciben un pago valorado en doscientos (200) euros para toda la serie.

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad se ha convertido en una tradición anual muy esperada por millones de personas en España e incluso fuera del país debido a los altos montos en juego y la ilusión de tener la posibilidad de ganar un gran premio justo antes de las fiestas navideñas. La pedrea, aunque no llegue a los millones de euros, es una alegría para aquellos agraciados que reciben un dinero extra con el que pueden empezar a disfrutar de las fiestas o incluso aliviar algunas preocupaciones económicas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.