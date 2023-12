El 34381, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 34381 que ha sido vendido en Benidorm (Alicante).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres alguien que se estresa rápidamente o tiene mucha ansiedad por cobrar su premio enseguida por miedo a que caduque... lo primero que debes saber es que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos ganadores caducan tres meses después del día del sorteo extraordinario. En otras palabras, tienes hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo para poder cobrar tu dinero.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, ¡nada más lejos de la realidad! De hecho, la pedrea reparte en total 1.794.000 euros en premios. ¡Es una cantidad bastante impresionante! La diferencia radica en que estos premios son de menor cuantía en comparación con el Gordo y los demás premios principales de la Lotería de Navidad. Por lo tanto, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una recibirá 100 euros libres de impuestos por décimo ganador.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa para algunos. A pesar de repetirse cada año, ciertos términos siempre pueden generar confusión. Y es que no, ni el décimo ni el billete ni el número o serie son lo mismo. Por lo tanto, es mejor entender primero qué tenemos exactamente entre nuestras manos. ¡Sobre todo si ha sido premiado!

Número: se trata simplemente del conjunto de cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad existen 100.000 números posibles (del 0 al 99999).

Décimo: probablemente este sea el término más familiar para la mayoría y con respecto al cual las personas tienen más claridad. Se refiere al boleto o papel que compramos para participar en el sorteo navideño. Como su nombre indica claramente, se trata precisamente de una décima parte del billete (recordemos que los billetes están compuestos por diez décimos). Los ciudadanos compramos uno o más décimos, que pueden tener el mismo número o no, pero siempre tienen un precio de 20 euros cada uno. De cada número existen 1.950 décimos.

Billete: los billetes de la Lotería de Navidad están formados por diez décimos del mismo número. Es decir, el término "billete" no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete para este sorteo implica desembolsar 200 euros, no solo 20 euros como ocurre con un décimo. Y si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar (nunca mejor dicho) 4 millones de euros, no solo 400.000 euros.

Serie: este es el término más confuso y que genera más dudas a menudo. Una serie es simplemente un conjunto compuesto por todos los billetes correspondientes a cada número del sorteo de la Lotería de Navidad. En otras palabras, una serie está conformada por 100.000 billetes que, a su vez, tienen diez décimos cada uno. En la edición actual, la Lotería de Navidad cuenta con un total de 185 series disponibles (lo cual equivale a 1.850 millones de décimos). ¡Es una cantidad impresionante!

En resumen, aunque ganar en la pedrea puede parecer menos emocionante en comparación con otros premios mayores como el Gordo o los segundos premios, sigue siendo una alegría recibir esos merecidos 100 euros libres de impuestos por cada décimo ganador en esta tradicional lotería navideña.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.