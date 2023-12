Este 2023 ha sido un año especial para Laura Escanes, pues son muchas las cosas que ha vivido, tanto buenas como malas. Pero esta etapa termina por todo lo alto, dando las Campanadas junto a Miki Núñez en TV3, algo que la hace muy feliz.

"Estoy nerviosa, pero con muchas ganas. Estas cosas no pasan siempre, a lo mejor solo me pasa una vez en la vida, así que estoy con las ganas de querer exprimirlo todo, cada detalle, de aprender de todo el mundo", declara a ¡Hola!. Además, no quiere desvelar demasiado sobre el vestido que llevará, pues prefiere mantener "el factor sorpresa", aunque sí confiesa que el diseñador es Ze García.

La influencer, además, se estrenó recientemente como presentadora de La travessa, de 3Cat, y continúa centrada en su pódcast, Entre el cielo y las nubes, por lo que ha tenido un año lleno de proyectos. Incluida su labor como embajadora de la cuarta edición de Delivering Smiles, campaña solidaria de Amazon.

En cuanto a lo personal, aunque su separación con Risto Mejide es algo del pasado, recientemente ha firmado el divorcio. La ruptura que queda más reciente es la de Álvaro de Luna, pero es un tema del que no ha querido hablar demasiado: "Estoy muy bien… Lo importante es que no falte salud y trabajo".

"Creo que la clave en la vida realmente es no rendirse y seguir adelante. Evidentemente no todo van a ser risas y felicidad y hay momentos más complicados, pero me considero una persona con muchísima suerte y estoy superagradecida a la vida por todas las cosas que he vivido", reflexiona sobre las distintas etapas que ha vivido este año. "La vida es una montaña rusa y simplemente tienes que ser consciente de que todo es temporal. Cuando estás mal también pasará y volverás a estar bien".

Pero sí que defiende, dentro de estas rachas, la importancia de haber ido al psicólogo. "Las redes sociales me llevaron a terapia, pero no por malas, sino por todo lo que engloba, y la terapia me ha llevado a tener una mejor relación con las redes y conmigo misma también", defiende. "La terapia es importante no solo para cuando tienes problemas, sino para conocerte mejor, para tener más herramientas y saber por dónde tirar cuando te sientes más perdido".